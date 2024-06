Nico Hülkenberg: 24h Nürburgring? Wäre was für mich!

Prominenter Besuch beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring: Der aktuelle Haas- und künftige Sauber/Alfa Romeo-Pilot Nico Hülkenberg stattet der 52. Auflage des Langstreckenklassikers in der Eifel einen Besuch ab (hier in Livestream und Liveticker!). Und er kann sich vorstellen, das Rennen einmal zu fahren - wenn seine Formel-1-Karriere beendet ist, versteht sich.

"Ich bin auf Einladung von Ravenol hier", sagt der 36-Jährige. Der Schmierstoffhersteller Ravenol ist seit 2024 Hauptsponsor des 24-Stunden-Rennens auf dem Nürburgring und hat den Formel-1-Piloten zum Rennen eingeladen.

"Ich wollte mir die Atmosphäre hier einmal nicht entgehen lassen", so Hülkenberg weiter. "Es ist schon beeindruckend, was hier in der Startaufstellung los ist. Die Stimmung ist unglaublich."

Beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring ist die Startaufstellung für Zuschauer geöffnet. Die Szenen erinnern teilweise an das Formel-1-Rennen in Monza, wenn die Zuschauer nach dem Rennen die Strecke stürmen. Die Autos sind vor lauter Menschen meist nicht mehr zu sehen.

Hülkenberg ist selbst schon mit einem Porsche auf der Nürburgring-Nordschleife gefahren. "Ich bin die Nordschleife bisher nur privat gefahren, als ich [meine Formel-1-] Pause hatte. Die Rennstrecke begeistert. Meiner Meinung nach ist sie eine der anspruchsvollsten und schwierigsten Rennstrecken der Welt", sagt er über die "Grüne Hölle".

Das 24-Stunden-Rennen zählt zu den härtesten Motorsportveranstaltungen überhaupt. "Ich habe größten Respekt vor den Jungs und Mädels, die sich hier bei Wind und Wetter, Tag und Nacht durchschlagen", so Hülkenberg.

Hand aufs Herz: Ist ein Start beim Klassiker für den Formel-1-Piloten eine Option? "Sag niemals nie", antwortet Hülkenberg. "Ich denke, das könnte auch etwas für mich in der Zukunft sein, wenn die Formel-1-Geschichte vorbei ist."

Mit einem GT3-Auto ist er bereits gefahren, als er während seiner Formel-1-Pause einen Lamborghini Huracan GT3 testete. Ein Start im ADAC GT Masters 2020 scheiterte, weil er als Ersatz für Sergio Perez am Formel-1-Rennen in Silverstone für Force India teilnahm.

Mit Hauptsponsor Ravenol hätte er jedenfalls einen Fürsprecher. "An mir soll es nicht liegen; wenn er irgendwann die Nordschleife erobern will, bin ich dabei", sagt Geschäftsführer Martin Huning.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.