Nico Hülkenberg: Audi fehlt in Spielberg die Pace für die Top 10

Nico Hülkenberg hat nach dem Qualifying von Grand Prix von Österreich eingeräumt, dass Audi auf dem Red-Bull-Ring derzeit nicht über die nötige Performance verfügt, um aus eigener Kraft in die Top 10 zu kommen. Vor allem die Charakteristik des Red-Bull-Rings stellt das Team vor größere Herausforderungen als zuletzt in Barcelona.

Als Grund nennt Hülkenberg vor allem das fehlende Zusammenspiel zwischen ihm und dem Auto: "Es ist nicht einfach. Ich glaube, es fehlt irgendwie ein bisschen an Harmonie im Auto, zwischen mir, dem Auto, der Balance. Und das ist hier, obwohl es eine kurze Runde ist und nicht so viele Kurven gibt, doch irgendwie brutal wichtig am Ende des Tages. Und wenn das fehlt, dann wird es ein bisschen mühsam und schwierig. Es war ein bisschen ein Kampf schon seit gestern, das hat sich abgezeichnet und wir haben leider nicht genug gefunden."

Guter Beginn des Qualifyings

Dennoch sorgte Hülkenberg bereits in Q1 mit einer schnellen Runde auf gebrauchten Reifen für Aufsehen. Der Deutsche erklärt anschließend jedoch, dass diese Runde nur schwer zu wiederholen gewesen sei: "Ich war die ganze Zeit am Limit, um ehrlich zu sein. In Kurve 3 ist mir etwas gelungen, das ich danach nicht mehr wiederholen konnte. Ich bin eher gerutscht als gefahren und das hat nicht funktioniert, weil die Reifen so schnell überhitzen."

"Generell ist das Auto an diesem Wochenende schwieriger zu fahren. In Barcelona mit den schnellen Kurven hat es sich deutlich wohler angefühlt als hier. Der Stop-and-Go-Charakter dieser Strecke ist für uns anspruchsvoller", so Hülkenberg weiter.

Fahrgefühl unter extremen Bedingungen schwer zu bewerten

Auch das Fahrgefühl lässt sich unter den extremen Bedingungen in Spielberg nur eingeschränkt beurteilen. "Das ist immer schwierig. Auf dieser Strecke bei 55 Grad Asphalttemperatur fühlt sich das Auto nie besonders gut an. Mit den hohen Reifendrücken entsteht immer ein etwas merkwürdiges Fahrgefühl. Das habe ich hier in Österreich schon oft erlebt."

Auf die Frage, ob die Defizite mit der Motorleistung zusammenhängen könnten, will sich Hülkenberg nicht festlegen. "Vielleicht, ich weiß es nicht. Im Moment verlieren wir nicht nur auf den Geraden, sondern auch in den Kurven. Uns fehlt einfach überall ein bisschen und das reicht nicht."

Seinen Rückstand auf Teamkollege Gabriel Bortoleto kann Hülkenberg unmittelbar nach der Qualifikation ebenfalls nicht erklären. "Um ehrlich zu sein war meine letzte Runde ziemlich sauber. Ich habe die Daten noch nicht gesehen und weiß deshalb noch nicht, woran es lag."

Die jüngsten Updates am Auto sieht der Deutsche dennoch nicht als Ursache für die ausbleibende Konkurrenzfähigkeit: "Ich denke schon, dass sie funktionieren. Die Zahlen sprechen dafür. Es gibt nichts, was darauf hindeutet, dass sie nicht funktionieren. Aber unsere relative Wettbewerbsfähigkeit sieht im Vergleich zu Barcelona etwas schwieriger aus."

Fokus auf den Rennsonntag

Mit Blick auf das Rennen bleibt Hülkenberg dennoch vorsichtig optimistisch. " Das Rennen ist immer eine ganz andere Disziplin und sehr, sehr anders als im Quali, zu pushen auf eine Runde. Von daher müssen wir morgen nicht abschreiben. Die Konkurrenz ist stark, die Racing Bulls sehen gut aus, die Alpines auch und die gilt es zu schlagen."

Bortoleto zeigt sich zufrieden mit seinem Qualifying-Resultat Foto: LAT Images

Teamkollege Gabriel Bortoleto zeigt sich mit seiner eigenen Leistung dagegen zufrieden, obwohl auch er den Einzug in Q3 verpasste. "Ich bin heute sehr zufrieden mit meiner Runde und generell damit, wie das Wochenende bislang verlaufen ist. Wir haben zwar die Top 10 verpasst, aber ich habe das Gefühl, dass meine Qualifyingrunde nahezu ideal war."

Auch Racing Director Allan McNish zieht trotz des verpassten Q3 ein positives Fazit. "Auch wenn wir den Sprung in die Top 10 nicht geschafft haben, möchte ich den Fahrern und den Ingenieuren ein Kompliment machen. Ich denke, wir haben heute realistisch betrachtet das Maximum aus dem Auto herausgeholt."

Für Audi bleibt damit die Erkenntnis, dass die in Barcelona gezeigte Form in Spielberg bislang nicht bestätigt werden konnte. Gleichzeitig setzt das Team darauf, dass sich das Kräfteverhältnis im Rennen anders darstellen könnte und weitere Erkenntnisse auf den kommenden Strecken ein vollständigeres Bild über das tatsächliche Potenzial der jüngsten Weiterentwicklungen liefern.