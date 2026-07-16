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Nico Hülkenberg beendet Spekulationen: So klar äußert er sich zu seiner Audi-Zukunft

Seit Wochen kursieren Spekulationen über die Audi-Fahrerpaarung 2027 - Nun hat Nico Hülkenberg selbst erklärt, weshalb er keinen Zweifel an einem Verbleib hat

Stefan Ehlen Benjamin Vinel
Bearbeitet:
"Es gibt keine Fragezeichen": Was Nico Hülkenberg über 2027 verrät

Nico Hülkenberg lächelt am Formel-1-Medientag in Spa 2026

Foto: LAT Images

Fährt Nico Hülkenberg auch 2027 für Audi in der Formel 1? Unmittelbar vor dem Grand Prix von Belgien 2026 in Spa-Francorchamps (alle Einheiten hier im Formel-1-Liveticker verfolgen!) hat sich der deutsche Rennfahrer erstmals selbst konkret dazu geäußert.

Hülkenberg sagte: "Die Vertragsverhältnisse sind eindeutig. Von meiner Seite aus gibt es jedenfalls keinerlei Fragezeichen." Deshalb beantwortete er die klare Nachfrage, ob er 2027 erneut für Audi antrete, mit einem deutlichen "Ja".

Alles Weitere sei das "typische Sommerloch-Gerede in der Formel 1": Gerüchte und Spekulationen rund um die Cockpitbesetzungen für das kommende Jahr. Ein Teil dieser Spekulationen ist jedoch hausgemacht: Teams verkünden ihre Fahrer häufig für "mehrere Jahre", ohne konkrete Daten zu nennen. (Fotostrecke: Die Vertragslaufzeit der aktuellen Formel-1-Fahrer)

Auch Hülkenberg wurde 2024 für "mehrere Jahre" verpflichtet. Zwei davon hat er bereits absolviert beziehungsweise teilweise absolviert: die Saison 2025 für Sauber und die laufende Saison 2026 für Audi. Laut seiner Aussage folgt 2027 mindestens eine weitere Saison bei Audi in der Formel 1. (Übersicht: Fahrer und Teams für 2027)

Er habe jedenfalls nichts Gegenteiliges gehört: "Ich weiß, dass das Team mit Gabriel Bortoleto und mir sehr zufrieden ist", sagte Hülkenberg. Audi-Teamboss Mattia Binotto hatte eine entsprechende Frage kürzlich fast wortgleich beantwortet, ohne aber Hülkenberg und Bortoleto explizit für 2027 zu bestätigen.

Nico Hülkenberg: Audi wird noch Zeit brauchen

Nun sagte Hülkenberg: Das Audi-Projekt stehe "noch ganz am Anfang" und es sei weiterhin Aufbauarbeit nötig. "2026 ist unser erstes gemeinsames Jahr als Team." Wenn, dann sei höchstens noch der "Platz als Reservefahrer" frei bei Audi. Denn das deutsche Werksteam hat bislang keinen offiziellen Ersatzfahrer benannt, sondern Paul Aron für Freitagseinsätze von Alpine ausgeliehen.

Auf der Rennstrecke erzielte Audi bislang zweimal Punkte: Bortoleto fuhr in Melbourne und in Silverstone jeweils in die Top 10. Hülkenberg dagegen wartet noch auf seine ersten Audi-Punkte in der Formel 1. In der Konstrukteurswertung belegt der Rennstall vor Belgien den neunten Platz unter elf Teams.

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