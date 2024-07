Nico Hülkenberg: Erstes Jahr bei Sauber "wird sicher ein schwieriges"

Aktuell läuft es so richtig rund bei Nico Hülkenberg: Der Deutsche fuhr im Haas zuletzt sensationell zweimal in Folge auf Platz sechs, die Upgrades an seinem US-Renner machen sich absolut bezahlt, und Hülkenberg ragt im Mittelfeld kontinuierlich mit Top-Leistungen heraus. Mächtig Grund für gute Laune also.

Hätte der Deutsche doch nicht ein Problem: Er hat für 2025 einen Vertrag beim Sauber-Team unterschrieben, das ein Jahr später dann endgültig zu Audi wird - und aktuell mit der Schreckensbilanz von null Punkten Letzter in der Konstrukteurs-WM ist. Macht sich Hülkenberg deswegen nun Sorgen über seine nähere Zukunft?

"Ich bin nicht besorgt. Es wird sicher ein schwieriges Jahr, ja. Aber es ist das erste Jahr von hoffentlich vielen und eines langen Weges", sagt der Deutsche am Donnerstag beim Großen Preis von Ungarn zu Motorsport-Total.com.

Zu lange ist Hülkenberg schon im Geschäft, um sich von aktuellen Wasserstandsmeldungen beunruhigen zu lassen: "Wenn man sich die ersten zwölf Rennen anschaut, und was so passiert, sehe ich auch, wie diese engen Abstände einen schlecht aussehen lassen, oder dazu führen, dass man keine Punkte hat. Es ist sehr spezifisch, und kommt sehr auf die Details an, manchmal kommt auch noch Pech hinzu."

Aktuell fährt Hülkenberg der Konkurrenz im Mittelfeld oft um die Ohren Foto: Motorsport Images

Zumal davor ja erstmal noch die zweite Saisonhälfte im aktuell so starken Haas ansteht - zur plötzlichen Leistungsexplosion bei seinem Noch-Rennstall sagt der Emmericher: "Österreich war schon sehr gut, dann haben wir das Upgrade nach Silverstone gebracht, was mehr Performance addiert hat, und ein guter Schritt nach vorne war. Ich denke, wir sind bisher definitiv eine der positiven Überraschungen der Saison, machen damit auch bisschen das letzte Jahr wieder gut."

Hülkenberg: "Freue mich auf den letzten Stint mit Haas"

"Es macht natürlich Spaß, um Punkte zu fahren. Wir hatten jetzt ich weiß nicht wie viele Punkteresultate, aber auch einige Male, wo wir knapp dran waren an den Top-10. Unser Ziel ist natürlich, zu versuchen damit für den Rest der Saison weiterzumachen", sagt Hülkenberg: "Idealerweise wollen wir diese positive Welle, auf der wir zuletzt waren, weiter reiten."

Dabei ist sich der Haas-Pilot bewusst: "Leicht wird das nicht. Vorne sind die Abstände knapp, aber auch im Mittelfeld. Ein paar Zehntel können einen ans Ende werfen, oder auf Platz neun oder zehn. Die saubere Ausführung an jedem Wochenende, die Möglichkeiten und Chancen maximieren, die sich bieten, das ist der Schlüssel, sehr entscheidend", verrät Hülkenberg das Erfolgsrezept.

Quo vadis, Nico Hülkenberg? 2025 zieht es ihn von Haas zu Sauber-Audi Foto: Motorsport Images

Entsprechend positiv fällt Hülkenbergs Fazit beziehungsweise der Ausblick auf die unmittelbare Zukunft aus: "Also ja, ich freue mich auf die zweite Hälfte der Saison und den letzten Stint mit Haas dieses Jahr." Bevor er dann die Farben wechselt und bei Sauber wohl erstmal wieder kleinere Brötchen backen muss ...