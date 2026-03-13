Nico Hülkenberg fährt SQ2 in China im "Blindflug"

Nico Hülkenberg hat seinen guten 11. Startplatz beim Sprintqualifying in China unter erschwerten Bedingungen erreicht. Der Audi-Pilot verlor nach der Ausfahrt aus der Box im SQ2 den Funkkontakt zu seinem Renningenieur und musste die gesamte Session ohne Teamunterstützung absolvieren.

"Das Radio war weg. Also die Kommunikation zu meinem Ingenieur und zum Team. Es war dann ein Blindflug von da an, ich hab die Dinge selber gemanagt", schilderte Hülkenberg nach der Session. Er klassifizierte sich auf Platz 11, nur 0,015 Sekunden hinter dem Einzug in die SQ3. Hier geht es zum Ergebnis.

Besonders schmerzte das fehlende Feedback zwischen den Runs. Denn genau dort, zwischen Runde 1 und 2, werden in der Regel entscheidende Set-up-Details und Abstimmungspunkte mit dem Team besprochen, die den letzten Zehntel herausquetschen. "Die letzten Feinheiten, die letzten Details, die man dann normal noch verbessert mit dem Team zwischen Runde 1 und 2, sind natürlich ausgeblieben", so Hülkenberg.

Viel Arbeit für den Fahrer

Die neuen 2026er-Antriebseinheiten verlangen den Fahrern ohnehin ein deutlich höheres Maß an aktivem Management ab. Der massiv gestärkte elektrische Anteil, der nun rund die Hälfte der Gesamtleistung beisteuert, macht das Batteriemanagement zur Königsdisziplin.

Der Fahrer muss den Boost-Einsatz präzise timen, etwa beim Herausbeschleunigen aus langsamen Kurven oder auf langen Geraden, während er gleichzeitig die Rekuperationsphase so wählt, dass der Akku für den nächsten Stint ausreichend geladen bleibt.

Dennoch zog der Deutsche ein verhalten positives Fazit: "Insgesamt war es nicht schlecht, wieder drin im Mittelfeldkampf." Auch die Konkurrenz behielt er im Blick. Haas, Alpine und die üblichen Mittelfeldteams zeigten sich seiner Einschätzung nach auf Augenhöhe.

Erster Rennstart mit den neuen Antrieben

Shanghai ist für Hülkenberg aus einem weiteren Grund besonderes Terrain. Beim Saisonauftakt in Melbourne musste er wegen eines kurzfristigen Defekts auf seinen Rennstart verzichten. Der Sprint am Samstag wird damit sein erster echter Startvorgang mit den neuen, technisch hochkomplexen 2026er-Autos sein.

"Es geht darum, es gut umzusetzen, wird mein erster Start sein mit den Autos. Von daher einiges Neues, was morgen früh auf mich zukommt", sagte Hülkenberg. Dem sieht er aber gelassen entgegen: "Ich gehe dem offen entgegen und bin gespannt."