Nico Hülkenberg & Haas 2024: Ist schon alles geregelt?

Nico Hülkenberg wird aller Voraussicht nach auch 2024 für das amerikanische Haas-Team Formel 1 fahren. Denn laut Recherchen von 'Motorsport-Total.com' soll der 35-jährige Deutsche von Anfang an einen Zweijahresvertrag unterschrieben haben. Die offizielle Bestätigung der Haas-Fahrerpaarung 2024 hängt demnach eher an Kevin Magnussen als an Hülkenberg.

Daraus macht Hülkenberg auch kein großes Geheimnis mehr. Im Interview mit Peter Hardenacke von 'Sky' sagt er: "Es ist nicht offiziell, aber aktuell stehen die die Sterne und die Zeichen so, dass die Ehe weitergehen wird."

Das bisher stärkste Indiz, dass Hülkenberg bleiben wird, liefern andere Teams. Fragt man bei denen diskret nach, ob Hülkenberg für 2024 auf der Liste der Kandidaten steht, kommt als Antwort sinngemäß: "Nico wäre vielleicht schon interessant für uns, er hat uns aber wissen lassen, dass er bei Haas bis Ende 2024 unter Vertrag steht."

Magnussens Vertrag mit Haas hingegen läuft bereits Ende 2023 aus. Der Däne war von Günther Steiner Anfang 2022 mit dem Versprechen eines Zweijahresvertrags zurück in die Formel 1 geholt worden. Seine Leistungen fallen gegenüber Hülkenberg zwar ab; dennoch gilt er als chancenreicher Kandidat, einen neuen Vertrag zu erhalten.

Steiner: Entscheidung vor der Sommerpause

Steiner hofft jedenfalls, "dass wir die Entscheidung vor der Sommerpause treffen können. Ich beschäftige mich damit noch nicht groß, aber irgendwann müssen wir es erledigen. Wir möchten unsere Fahrer so früh wie möglich bestätigen."

"Ich bin ziemlich zufrieden mit unseren derzeitigen Fahrern", unterstreicht Steiner. "Ich möchte es vor der Sommerpause erledigt haben. Das sind noch drei oder vier Wochen." Direkt an einen dänischen Journalisten aus Magnussens Heimat gerichtet ergänzt er augenzwinkernd: "Aber vielleicht kannst du auch schon früher in Urlaub gehen!"

Offizielle Anfragen, ob Hülkenberg für 2024 bei Haas gesetzt ist, weil er ohnehin immer einen Zweijahresvertrag hatte, lassen übrigens sowohl das Hülkenberg-Lager als auch Steiner persönlich unbeantwortet. Zu Vertragsdetails gebe man generell keine Auskunft, heißt es da nur.

Auch wenn es sportlich immer wieder Rücksetzer gibt und in den Rennen der Reifenverschleiß des Haas so hoch ist, dass die sensationell starken Leistungen im Qualifying verpuffen: "Ich bin absolut happy, wieder zurück zu sein mit Haas", unterstreicht Hülkenberg.

"Mir war von Anfang an klar, dass es bei Haas nicht nur sonnige Tage geben wird, sondern dass da auch viele nicht so gute Tage sein werden, wo wir Fehler machen oder Probleme haben. Das war absolut zu erwarten. Aber ich bin bin total happy da. Das Team ist wunderbar. Alle Leute haben mich richtig warm empfangen, meine Ingenieure, meine Crew. Es ist super."

Hülkenberg: Ende 2024 Chance auf einen Wechsel?

Trotzdem reizt der Gedanke, im Spätherbst der Karriere vielleicht doch nochmal die Chance bei einem Topteam zu bekommen: "Das will ich jetzt nicht verneinen", sagt Hülkenberg und liefert ein weiteres Indiz, dass für 2024 bereits alles geregelt ist: "Gleichzeitig ist meine Aufgabe aktuell bei Haas. Und wahrscheinlich nächstes Jahr auch noch."

"Darüber hinaus werden wir schauen, was passiert, ob sich Möglichkeiten ergeben oder nicht. Am Fahrermarkt wird einiges passieren mit Ende 2024, da laufen einige Verträge aus. Ich werde natürlich alles geben und mich so attraktiv wie möglich zeigen und dann schauen, was passiert", sagt Hülkenberg im Interview mit 'Sky'.

Gegenüber 'ServusTV' ergänzt er: "Ich glaube, vom Alter her ist noch einiges möglich. Ich werde 36, aber im Moment fühle ich mich viel besser denn je, ich bin glaube ich fitter denn je auch. Zumindest sagt das die die Stoppuhr beim Laufen!" (Das ganze Interview mit Nico Hülkenberg jetzt auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de schauen!)

Mit Bildmaterial von circuitpics.de.