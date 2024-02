Nico Hülkenberg im Interview: 200+ und kein bisschen müde!

Frage: "Nico, du gehst in deine zweite Saison mit Haas. Die große Veränderung in dieser Saison ist der Wechsel an der Spitze des Teams: Ayao Komatsu übernimmt die Position des Teamchefs. Was glaubst du, was er in diese Rolle einbringen wird, und wie ist dein Verhältnis zu ihm?"

Nico Hülkenberg: "Meine Beziehung zu Ayao ist ziemlich gut. Natürlich habe ich vergangenes Jahr während der gesamten Saison eng mit ihm zusammengearbeitet. Ich denke, dass wir in dieser Hinsicht eine große Veränderung haben, aber es ist interessant."

"Es gibt andere Teams, die etwas Ähnliches gemacht haben, indem sie technische Leute in die Rolle des Teamchefs gesetzt haben, und das hat bei anderen Teams recht gut funktioniert. Ich denke, dass Ayao auf seine Weise arbeiten wird, aber ich glaube, dass er eine Menge technisches Wissen und Know-how mitbringt."

Frage: "Nach deiner ersten vollen Saison als Formel-1-Fahrer seit drei Jahren, wie hat dich die Saison beeinflusst und wie hast du den Winter verbracht?"

Hülkenberg: "Die Saison hat keinen wirklichen Tribut gefordert. Natürlich ist man viel unterwegs, aber die Rennen sind in Ordnung. Dafür trainieren wir ja und deshalb müssen wir fit sein."

"Der Winter war gut, ich habe die ersten zwei Wochen nach Abu Dhabi etwas ruhiger angehen lassen und mich entspannt, Freunde getroffen und die Auszeit genutzt, um ein wenig abzuschalten. Seit Mitte Dezember habe ich das Trainingstempo wieder angezogen. Ich bin nicht viel gereist, sondern habe Zeit mit meiner Familie verbracht und mich vorbereitet."

Frage: "Das Team brachte ein spätes Update mit nach Austin, aber für die verbleibenden Rennen der Saison hast du dich entschieden, zur alten Spezifikation zurückzukehren. Der VF-24 ist eine Weiterentwicklung dieses Updates. Welche Erwartungen hast du an das Auto?"

Hülkenberg: "Hoffentlich wird das Auto mit den Einschränkungen, die wir im vergangenen Jahr gefunden haben, etwas besser sein. Natürlich will man besser abschneiden als im Vorjahr, das ist normal."

"Wir hatten vergangenes Jahr ein schwieriges Jahr, also wollen wir uns auf jeden Fall verbessern. Vor allem die Schwäche im Rennen, war etwas, das wir in den Griff bekommen mussten und wollten. Ich habe das neue Auto gesehen. Es sieht wirklich besser aus, es ist eine Weiterentwicklung."

"Wir haben es geschafft, einige Dinge zu verbessern, aber zu diesem Zeitpunkt des Jahres tappt man wie jedes Jahr ein wenig im Dunkeln, wo man steht und wo man sich einordnen wird. Also müssen wir einfach den Kopf unten halten, weiter hart arbeiten und konzentriert bleiben."

Frage: "Wie arbeiten du und Kevin Magnussen nach einer ganzen Saison zusammen, vor allem wenn es um die Fahrbarkeit des Autos geht?"

Hülkenberg: "Ich denke, wir arbeiten wirklich gut zusammen. Wir haben gut zusammengepasst und es gab keinerlei Probleme oder Reibereien."

"Ich denke, es gibt viele Gemeinsamkeiten in unserem Leben, wir sind beide erfahrener, haben beide junge Familien, und wir hatten beide eine Pause von der Formel 1 und sind dann zurückgekommen. Wir sind uns sehr einig, auch in Bezug auf das, was wir vom Auto erwarten. Es war also wirklich schön, mit ihm zu arbeiten, und ich freue mich drauf, diese Beziehung fortzusetzen."

Frage: "Was sind deine Ziele für dieses Jahr?"

Hülkenberg: "Mein Ziel ist es, Spaß zu haben, die Saison zu genießen und das positive Gefühl, das ich in mir trage, beizubehalten, denn das bringt das Beste in mir zum Vorschein und ermöglicht es mir, mein Bestes zu geben, auf meinem besten Niveau."

"Wie ich bereits sagte, wollen wir uns sportlich natürlich gegenüber dem vergangenen Jahr verbessern, besser abschneiden. Vergangenes Jahr hatten wir viele gute Qualifyings, aber ich denke, dieses Jahr wollen wir versuchen, das auch in den Rennen umzusetzen, um mehr Punkte zu holen."

Frage: "Du hast in der vergangenen Saison den Meilenstein von 200 Grands Prix überschritten. Fühlst du dich immer noch so frisch und bereit wie 2010?"

Hülkenberg: "Natürlich bin ich das! Ich bin sehr frisch, ich bin sehr bereit. Ich habe mehr als 200 Grand-Prix-Starts auf dem Buckel, und das wird mir sehr helfen. Körperlich fühle ich mich total gut. Ich bin wirklich gut in Form, und ich habe über den Winter viel investiert, um meine Fitness weiter zu verbessern. Ich fühle mich wirklich bereit und habe Lust auf diese Saison."

Mit Bildmaterial von Haas.