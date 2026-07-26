Nico Hülkenberg mit ersten Audi-Punkten: "Fühlt sich großartig an"

Beim Großen Preis von Ungarn konnte Audi zum dritten Mal in Folge WM-Punkte einfahren. Dabei ist es erstmals Nico Hülkenberg, der mit seinem neunten Platz wichtige Zähler für das Team mit den vier Ringen holt. Bortoleto kam als Elfter ins Ziel und verpasste die Punkte um weniger als eine Sekunde.

Schon im Qualifying hatte sich das erste Top-10-Ergebnis des 38-Jährigen abgezeichnet. Während Boroleto bereits in Q2 die Segel streichen musste, konnte sich Hülkenberg auf Platz zehn qualifizieren. Einzig die Performance der Racing Bulls hatte den erfahreneren Audi-Piloten nach dem Qualifying etwas gewurmt.

Am Start blieb die Situation für beide Fahrer unverändert. Während Hülkenberg hinter den beiden Racing Bulls fuhr, hatte Bortoleto mit dem Haas von Esteban Ocon zu kämpfen. Das Problem? Der Audi-Pilot war auf weichen Reifen in das Rennen gestartet und nicht in der Lage, den Vorteil seiner Pneus im Verkehr auszuschöpfen.

"Ich hing lange hinter Ocon fest", erklärt Bortoleto nach dem Rennen. "Nachdem ich ihn loswerden konnte, hab ich Nico und die beiden Racing Bulls schnell eingeholt."

Bei Bortoleto entschied man sich für eine Einstoppstrategie, während Hülkenberg zweimal zum Reifenwechsel an die Box kam. Zwar lag der letztjährige Rookie dadurch zeitweise vor seinem erfahreneren Teamkollegen, doch konnte er sich gegen Rennende auf seinen älteren Reifen nicht mehr verteidigen. Folglich ging auch Liam Lawson auf seinem Satz weicher Reifen an Bortoleto vorbei.

"Ehrlich gesagt war das heute eine gute Strategie, die wir da ausprobiert haben", so seine Einschätzung nach dem Rennen. "Wenn ich am Anfang weniger Zeit verloren hätte, dann hätte ich davon profitieren können."

Demgegenüber steht Hülkenberg, der sich kurz vor Schluss nicht nur an seinem Teamkollegen, sondern auch am Racing Bull von Arvid Lindblad vorbeischieben konnte. "Es fühlt sich großartig an, endlich die ersten Punkte der Saison einzufahren", betont der 38-Jährige nach dem Rennen.

"Wir haben im Qualifying gestern alles herausgeholt und das heute mit einem starken Rennen untermauert. Alle haben das an diesem Wochenende sehr gut umgesetzt, und es ist wirklich belohnend, mit Punkten auf dem Konto in die Sommerpause zu gehen."

Gerade das hatte sich Hülkenberg im Vorfeld sehnlichst gewünscht. So war es die Umsetzung am Wochenende, insbesondere im Qualifying, die ihn in dieser Saison schon des Öfteren Punkte gekostet hat.