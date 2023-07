Nico Hülkenberg sieht ein: Traum vom WM-Titel "in weiter Ferne"

Das Haas-Team hat seine Fahrer für die Formel-1-Saison 2024 noch nicht offiziell bestätigt. Laut Informationen von 'Motorsport-Total.com' steht aber bereits fest, dass Nico Hülkenberg bleiben wird. Die Bekanntgabe hängt demnach nur noch davon ab, ob auch Kevin Magnussen bleiben darf oder nicht.

Hülkenberg hat vor der Saison 2023 offenbar einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Und er gibt sich wenig Mühe, das zu dementieren. Auf die Frage, ob er in Ungarn mit Teameigentümer Gene Haas sprechen wird, um einen Deal für 2024 einzutüten, entgegnet er grinsend: "Vielleicht muss gar kein Deal gemacht werden? Vielleicht gibt es schon einen? Wer weiß?"

Aus dem Paddock hört man, dass Teams, die daran interessiert gewesen wären, mit Hülkenberg für 2024 in Kontakt zu treten, mit der Begründung abgewiesen wurden, dass dieser nicht verfügbar sei, eben weil er einen Zweijahresvertrag bei Haas besitzt. Ohne Ausstiegsklauseln.

Hülkenberg geht darauf nicht direkt ein, sagt aber: "Ich bin ziemlich glücklich und entspannt. Ich denke, das ist beidseitig, und ich habe Spaß hier. Das Team ist gut aufgestellt. Ich sehe keinen Grund, warum diese Beziehung nicht weitergehen sollte."

Teamchef Günther Steiner sagt, von 'Motorsport-Total.com' auf das Thema Fahrer 2024 angesprochen, dass "nur noch Details" zu klären seien - und er betont grinsend: "Ich weiß schon, was ich tue."

Auch mit Magnussen, dessen Zweijahresvertrag Ende 2023 ausläuft, sei er "ziemlich happy. Im Qualifying ist er manchmal nicht dort, wo er selbst sein möchte. Aber das muss ich ihm nicht sagen. Er arbeitet dran, und ich bin ziemlich zuversichtlich, dass er das hinkriegt."

Hülkenberg ist gerade im Qualifying eine echte Messlatte. Sauber-Teammanager Beat Zehnder hat ihn kürzlich als den besten Qualifyer bezeichnet, mit dem er je gearbeitet hat. Und für Sauber sind unter Zehnder Kaliber wie Sebastian Vettel, Kimi Räikkönen, Felipe Massa und Robert Kubica gefahren, um nur ein paar zu nennen.

Dennoch: Der ganz große Traum, in der Formel 1 eines Tages Weltmeister zu werden, den träumt Hülkenberg mit mittlerweile 35 Jahren nur noch selten: "Dieser Traum, Weltmeister zu werden, natürlich, den hat man, wenn man anfängt als Rookie. Da ist der natürlich präsent. Das ist das große Ziel."

Aber: "In meiner Situation weiß ich die Dinge einzuschätzen und ich weiß auch, dass das in weiter Ferne ist - und wahrscheinlich nicht realistisch. Von daher setzt man sich andere Ziele, definiert Erfolg anders", sagt Hülkenberg in einem exklusiven Interview mit 'Motorsport-Total.com', das in der Woche zwischen Ungarn und Belgien in voller Länge veröffentlicht wird.

