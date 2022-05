Nico Hülkenberg steigt mit eigenem Team in eSkootr Championship ein

Audio-Player laden

Die eSkootr Championship (eSC) hat bestätigt, dass der Formel-1-Pilot Nico Hülkenberg in der ersten Saison der neuen Rennserie sein eigenes Rennteam an den Start bringen wird. Sein Team wird den Namen "27X by Nico Hülkenberg" tragen.

Der Emmericher habe die Entwicklungen der eSC seit deren Gründung verfolgt und ist ein großer Fan dessen, wofür die Serie steht, da er den aufblühenden Sektor der Mikromobilität in seiner Heimat Deutschland beobachtet hat.

Obwohl er nicht als Fahrer antreten wird, wollte er sich unbedingt einbringen und wird hinter den Kulissen an der Förderung seines Teams und der Serie mitarbeiten. Dabei setzt er sich für das übergeordnete Ziel der eSC ein, sauberere und sicherere Städte zu schaffen und den Rennsport für alle zugänglich zu machen.

Er möchte seine Position als eSC-Teambesitzer nutzen, um aufstrebenden Rennfahrern die Chance zu geben, Teil einer neuen Rennkategorie zu werden. Mit "27X by Nico Hülkenberg" freut er sich darauf, ein vielseitiges Team von drei Fahrern zu leiten, das am 13. und 14. Mai in London das allererste eSC-Rennen bestreitet.

"Ich freue mich darauf, als Teameigentümer von '27X' in eine völlig neue Rolle zu schlüpfen und ein Teil dieses neuen Abenteuers der Mikromobilität zu werden", sagt Hülkenberg.

"Es wird definitiv mehr sein als eine typische Rennserie, und ich bin sicher, dass wir einen sehr unterhaltsamen Sport im Entstehen haben, mit erfahrenen Motorsportexperten im Hintergrund. Rennen in Städten sind einzigartig und werden eine großartige Bühne für die Entwicklung einer nachhaltigen und sicheren Mobilität sein."

"Nico ist ein leidenschaftlicher Verfechter der Idee, dass Motorsport für alle zugänglich sein sollte und er hat die Entwicklung der eSC-Serie genau verfolgt", erklärt Khalil Beschir, eSkootr Championship Mitbegründer und COO.

"Er versteht, was wir auf und abseits der Rennstrecke zu erreichen versuchen: einen Sport zu schaffen, der nicht nur zugänglich ist, sondern auch Veränderungen bewirkt und eine neue Generation inspiriert. Wir freuen uns, '27X by Nico Hülkenberg' in der Serie willkommen zu heißen und können es kaum erwarten, mit ihm zu arbeiten."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.