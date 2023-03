Nico Hülkenberg traut Mick Schumacher "auf jeden Fall" Comeback zu

Audio-Player laden

Mick Schumacher habe "auf jeden Fall" die Chance auf ein Comeback in der Formel 1. Das betont Nico Hülkenberg vor dem Australien-Grand-Prix 2023 (alle Einheiten hier im Formel-1-Liveticker verfolgen!) im Gespräch mit 'RTL'.

Er sagte: "Anders als bei mir ist Mick ja noch am Anfang seiner Karriere, ist noch ein junger Spund, der jetzt gerade mal zwei Jahre unterm Sockel hat."

Außerdem müsse die Rolle des Test- und Ersatzfahrers bei Mercedes keine Endstation bedeuten, eher im Gegenteil, meint Hülkenberg. Es sei eine "sehr, sehr gute Möglichkeit" für Schumacher, "viel zu lernen" und seine Fähigkeiten zu verbessern.

Von Mercedes kann Schumacher viel lernen, meint Hülkenberg

"Er ist bei einem der besten Teams, das in den vergangenen zehn Jahren alles in Grund und Boden gefahren hat, mit einem der besten Fahrer der Welt. Ich glaube: Da wird er sehr viel aufsaugen und für sich mitnehmen und auch verwerten können, falls er den Weg zurückfindet in ein Auto", sagt Hülkenberg.

Der deutsche Rennfahrer, der zur Saison 2023 Schumacher als Vollzeit-Mann bei Haas in der Formel 1 beerbt hat, kommt im 'RTL'-Gespräch auch auf Michael Schumacher zu sprechen und erklärt, das Schicksal des siebenmaligen Weltmeisters sei "einfach sehr, sehr traurig und schwer nachzuvollziehen, und bitter".

Hülkenberg: "Der Mann, der ein Leben lang diesem Beruf nachgegangen ist, mit dem Risiko gespielt hat. Es ist immer mehr oder weniger alles gut gegangen, bis auf ein paar kleinere Kratzer. Nichts wirklich Schlimmes. Und dann so ein Unglück beim Skifahren."

Schicksal von Michael Schumacher "traurig"

Seither sind beinahe zehn Jahre vergangenen, "ein Haufen Zeit", wie Hülkenberg bemerkt. "In den zehn Jahren hat man eigentlich gar nichts von ihm gehört oder gesehen. Man weiß nicht, was Sache ist. Man weiß, dass er noch da ist, aber es ist natürlich eine traurige Geschichte."

Er selbst kenne keine Details zum Gesundheitszustand des Rekordchampions: "Ich bin überhaupt nicht in der Lage, irgendwas zu sagen, weil ich es schlichtweg nicht weiß. Es steht mir auch nicht zu, etwas zu sagen."

Dass die Familie Schumacher keine Informationen preisgebe, sei ihr gutes Recht, so Hülkenberg. "Das muss man respektieren, wenn die Familie das so möchte. Sie werden ihre Gründe haben. Für mich ist das nachvollziehbar."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.