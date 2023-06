Nico Hülkenberg: Warum es in Barcelona wieder Punkte geben könnte

Nico Hülkenberg rechnet sich beim bevorstehenden Grand Prix von Spanien in Barcelona Chancen aus, zum zweiten Mal nach Platz 7 in Melbourne in die Punkteränge zu fahren. Nach dem enttäuschenden Wochenende in Monaco hofft der Deutsche, dass die Streckenführung des Circuit de Barcelona-Catalunya seinem Haas entgegenkommt.

"Monaco ist nicht gut für uns gelaufen", so Hülkenberg im Rahmen der FIA-Pressekonferenz am Donnerstag in Barcelona. "Es war ein schwieriges Wochenende, aber das haben wir jetzt als Team hinter uns gelassen. Jetzt kommen wir hierher, und Barcelona ist ein neues Wochenende."

Eins, an dem das Haas-Team mehr darüber erfahren wird, wie gut die in Monaco eingeführten Updates funktionieren werden. Monaco ist aufgrund des sehr spezifischen Streckenlayouts kein guter Gradmesser dafür. Ähnliches hat auch Mercedes schon festgestellt.

Haas hatte vor einer Woche einen neuen Frontflügel und eine neue Vorderradaufhängung eingeführt. "Ich denke", sagt Hülkenberg, "hier werden wir mehr darüber herausfinden, wie gut das Update funktioniert, wie gut der Frontflügel funktioniert."

"Barcelona ist eine klassische, eine permanente Rennstrecke. Die letzten Grands Prix haben überwiegend auf Stadtkursen stattgefunden. Es ist schön, jetzt wieder auf einer richtigen Rennstrecke zu sein", sagt er.

Und seine Prognose ist durchaus eine optimistische: "Ich denke, die Strecke hier sollte uns besser liegen. Mehr flüssige Kurven, höhere Geschwindigkeiten. Wenn wir mal Melbourne und Dschidda als Referenz nehmen, dann sollten wir hier der Papierform nach in einer besseren Position sein", hofft Hülkenberg.

Doch so sehr die schnelleren Kurven dem Haas entgegenkommen sollten, so gilt Barcelona gleichzeitig auch als reifenmordende Strecke. Und der Verschleiß des Haas war in den bisherigen Rennen oft höher als bei anderen Teams. Was dafür spricht, dass das Rennen schwieriger werden könnte als das Qualifying.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.