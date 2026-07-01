Nico Hülkenberg: "Wenn uns das gelingt, werden die Ergebnisse kommen"

Noch immer wartet Audi auf die ersten Saisonpunkte seit dem Saisonauftakt in Australien. Auch in Österreich war man mit den Plätzen elf und zwölf wieder nah dran, verpasste die Punkte aber erneut knapp - wie so oft in dieser Saison.

Audis Pech: In jedem anderen Rennen in diesem Jahr hätte die Spielberg-Leistung Punkte gebracht, doch zum ersten Mal in dieser Saison kamen alle acht Autos der vier Topteams ohne Probleme in den Top 8 ins Ziel.

Daher ist man im Team auch überzeugt, dass die nächsten Zähler nur eine Frage der Zeit sind: "Insbesondere Österreich war aus operativer Sicht eines der besten Wochenenden, die wir je hatten, und eine Blaupause für das, was wir tun müssen, um uns weiterzuentwickeln", betont Audis Rennleiter Allan McNish.

"Wir haben positive Zeichen von unserem Auto und der Art und Weise, wie wir zusammengearbeitet haben, gesehen. Jetzt ist es das Ziel, dies in konkrete Ergebnisse umzumünzen", sagt der Schotte.

Denn die konkreten Ergebnisse fehlen Audi bislang. Der neunte Platz in Melbourne im ersten Rennen der Teamgeschichte hat Mut gemacht, doch seitdem sprang nichts Zählbares dabei heraus. Zur Wahrheit gehört aber auch: In den sieben Rennen nach Australien belegte Audi fünfmal den undankbaren elften Platz, in den anderen beiden Rennen war man Zwölfter.

Vor allem Gabriel Bortoleto darf sich ärgern: Denn in den letzten drei Rennen belegte der Brasilianer jedes Mal Rang elf. "Das zeigt, dass wir regelmäßig um die Punkte mitkämpfen. Hoffentlich können wir bald noch einen draufsetzen", sagt er.

"Wir haben an den vergangenen Wochenenden Fortschritte gemacht und lernen jedes Mal etwas mehr darüber, wie wir das Beste aus unserem Auto herausholen können", meint er weiter. "Was wir in Österreich gezeigt haben, war ermutigend, und das Paket, das wir dorthin mitgebracht haben, hat ebenfalls dazu beigetragen. Hoffentlich können wir das mit nach Silverstone nehmen."

Für Nico Hülkenberg dürfte die Rückkehr nach Silverstone an diesem Wochenende besondere Erinnerungen wecken: Vor einem Jahr feierte der Deutsche an dieser Stelle einen sensationellen und langersehnten Podestplatz in der Formel 1, als er mit dem Sauber auf Rang drei gefahren war.

"Silverstone ist eine Strecke, die mir schon immer Spaß gemacht hat, und das Podium aus dem letzten Jahr bringt viele gute Erinnerungen für die Rückkehr mit sich", sagt er im Vorfeld und lobt das Team für die Schritte in den vergangenen Wochen.

"Es gab eine ganze Reihe positiver Anzeichen, die wir aus den jüngsten Rennen mitnehmen können, auch wenn die Ergebnisse nicht immer das Potenzial unseres Pakets widergespiegelt haben. Das Wichtigste ist, dass wir weiter hart arbeiten, einen guten Job machen und sicherstellen, dass wir das Maximum aus unserem Auto herausholen. Wenn uns das gelingt, werden die Ergebnisse kommen."