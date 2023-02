Nico Rosberg erweitert Expertenteam von Formel-1-Sender Sky

Audio-Player laden

Kurz vor Beginn der Formel-1-Saison kündigt Sky weitere Unterstützung in seinem Expertenteam an. Der Pay-TV-Sender konnte erneut Nico Rosberg gewinnen, der bereits in der Vergangenheit mit Sky zusammengearbeitet hat.

Der ehemalige Formel-1-Pilot und Weltmeister von 2016 wird in der neuen Saison ausgewählte Rennen und Qualifyings begleiten und dabei nicht nur in den Übertragungen von Sky in Deutschland, sondern länderübergreifend auch in Großbritannien und Italien zum Einsatz kommen, wie der Sender mitteilt.

Geplant ist, dass Rosberg fünf Grand-Prix-Wochenenden auf dem deutschen Sender begleiten wird - den Auftakt in Bahrain sowie Imola, Budapest, Monza und Katar.

Der 37-Jährige bringt viel Erfahrung mit. Er feierte bereits mit 16 Jahren sein Debüt im Formelsport. Nach Erfolgen in den Rennserien Formel BMW, Formel 3 und GP2 schaffte es der Sohn des finnischen Rennfahrers Keke Rosberg in die Formel 1und feierte 2006 bei seinem ersten Rennen den siebten Platz.

Nach vier Saisons bei Williams, wo er 2008 seine ersten beiden Podestplätze holt, wechselte Rosberg 2010 zu Mercedes. Dort war er zunächst Teamkollege von Michael Schumacher. Die erste Pole und der erste Rennsieg folgten 2012 beim China-Grand-Prix.

2013 wurde Lewis Hamilton sein Teamkollege. In den beiden Folgejahren musste sich Rosberg ihm im Kampf um den Titel noch geschlagen geben und wurde Vizeweltmeister. 2016 sicherte er sich mit fünf Punkten Vorsprung dann aber den Gesamtsieg und gab wenige Tage später seinen Rücktritt aus der Formel 1 bekannt.

Neben Rosberg gehören in diesem Jahr auch Ralf Schumacher und Timo Glock wieder zum deutschen Expertenteam von Sky. An jedem Rennwochenende wird mindestens einer von ihnen Sascha Roos zur Seite stehen, der alle Sessions live kommentiert. Beim Saisonstart werden das Schumacher und Rosberg sein.

Die Moderation aller 23 Rennwochenenden übernimmt Peter Hardenacke. Sandra Baumgartner führt die Interviews und holt Stimmen der Fahrer und Teamverantwortlichen ein. Sie wird bei einzelnen Sessions auch als Co-Kommentatorin fungieren. Leo Lackner wird das Renngeschehen als Datenexperte begleiten.

