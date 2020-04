Nico Rosberg: Fahrer müssen jetzt ihre Nackenmuskeln trainieren

Schon vier Monate ohne Formel-1-Rennen - und damit ohne die Belastungen im Cockpit, die für die Fahrer fest eingeplant waren. Deshalb sagt der frühere Weltmeister Nico Rosberg im Gespräch mit 'Sky': "Das Wichtigste für die Fahrer ist jetzt das Nackentraining."

Die aktuelle Generation der Formel-1-Fahrzeuge konfrontiere die Fahrer mit "unglaublichen g-Kräften", erklärt Rosberg. Das liegt am hohen Abtriebsniveau, das die Autos auch in schnelleren Kurven regelrecht am Asphalt kleben lässt. Das aber geht zu Lasten der Fahrerfitness.

Rosberg spricht aus eigener Erfahrung, wenn er sagt: "Außerhalb des Autos kannst du das nur begrenzt trainieren. Es wird also nicht einfach, die Muskeln in den kommenden Wochen in Schuss zu halten."

Zumal noch immer völlig unklar ist, wann die Formel 1 ihre Rennsaison 2020 beginnen kann. Derzeit wäre ein Auftakt in Montreal am 14. Juni der frühestmögliche Termin, allerdings könnte auch dieses Rennen kurzfristig noch abgesagt oder verschoben werden.

Mit Bildmaterial von Sutton.