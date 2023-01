Nico Rosberg lobt neue Formel-1-Regeln: 186 Überholmanöver mehr als 2021

Audio-Player laden

Die Formel-1-Saison 2022 war geprägt von der Dominanz von Red Bull und Max Verstappen. Der Niederländer konnte auf seinem Weg zum WM-Titel den Siegrekord in einer Saison in der Formel 1 brechen und stellte zudem eine neue Bestmarke für die meisten Punkte in einer Saison auf.

Trotz der Einseitigkeit an der Spitze lobt Ex-Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg die neuen Aerodynamikregeln in der Formel 1, die in Verbindung mit der Budgetobergrenze dazu führen sollten, dass das Feld in Zukunft dichter beisammen ist.

"Für mich war das Jahr der Formel 1 so fantastisch", sagt er in einem Video auf seinem YouTube-Kanal. "Es war so eine großartige Saison, auch wenn ein Typ so sehr dominiert hat, wurde es nicht langweilig. Es war einfach die ganze Zeit so interessant, so aufregend, so viele Dinge haben sich verändert - es war großartig."

2022 ganze 785 Überholmanöver

Obwohl das Feld im Vergleich zu den vorangegangenen Saisons weiter auseinander gedriftet zu sein schien - immerhin konnte nur McLaren-Pilot Lando Norris als einziger Fahrer ein Podium für ein Mittelfeldteam herausfahren - lobt Rosberg die Arbeit des Teams um Ross Brawn, welches sich lange damit beschäftigt hatte, den Effekt der "Dirty-Air" zu reduzieren.

"Ich denke, dass die Regeländerungen wirklich sehr gut funktioniert haben, um das Überholen zu erleichtern. Das können wir bestätigen", sagt Rosberg. "Sie haben großartige Arbeit geleistet, angeführt von Ross Brawn, also vielen Dank an Ross und das Team für die Mühe, die sie sich gemacht haben."

"Die Anzahl der Überholvorgänge [im Jahr 2022] im Vergleich zu [2021], [es waren] so viele mehr, und das ist wirklich nur ein Beweis dafür, wie die neuen Regeln funktionieren", resümiert Rosberg.

