Nico Rosberg schließt Comeback aus: "Ich bin fertig mit dem Thema"

Einfache Frage, klare Antwort: Ob Nico Rosberg sich vorstellen könnte, es noch einmal als Fahrer in der Formel 1 zu versuchen? "Nein. Ich bin fertig mit dem Thema", sagte der Weltmeister von 2016 am Rande des China-Grand-Prix 2024 in Schanghai bei Sky.

Scherzhaft schob Rosberg hinterher: "Auch wenn es bei Mercedes [durch den Wechsel von Lewis Hamilton zu Ferrari im Jahr 2025] vielleicht eine Möglichkeit geben würde ... Aber nein, das ist vorbei."

Es bleibt damit bei der Beobachterrolle für Rosberg in der Formel 1. Und er findet es "schon bemerkenswert", wie einige seiner früheren Rivalen noch immer "auf dem besten Level fahren", zum Beispiel Fernando Alonso.

"Er wird ja in ein paar Monaten 43 [Jahre alt]." Da sei es "wirklich unglaublich", zu was Alonso noch immer in der Lage sei im Rennauto. "Das geht nur, weil er einer der besten Fahrer aller Zeiten ist", meint Rosberg.

Rosberg glaubt: Auch Hamilton fährt noch lange

Aber ob das "Vorbild Alonso" Schule macht in der Formel 1? Fahren bald noch weitere Fahrer bis weit in ihre 40er-Jahre hinein? Zumindest seinem früheren Mercedes-Teamkollegen Hamilton - der ist aktuell 39 Jahre alt - traut Rosberg das ausdrücklich zu. Hamilton könne "bis Mitte seiner 40er auf hohem Niveau fahren", sagt Rosberg. Das sei "kein Problem".

Nachsatz: "Vor einem halben Jahr war Lewis wahrscheinlich, gemeinsam mit Max [Verstappen], der beste Fahrer im aktuellen Starterfeld. Der Saisonbeginn jetzt war ein bisschen schwieriger für ihn."

Nach bislang fünf Grand-Prix-Wochenenden belegt Hamilton im Mercedes W15 nur den neunten Platz in der Formel-1-Fahrerwertung, zwei Positionen hinter Teamkollege George Russell. Zwischen den beiden Fahrern der Sternmarke hält Aston-Martin-Fahrer Alonso den achten Platz im Klassement.

Rosberg selbst hatte sich Ende 2016 im Alter von nur 31 Jahren aus der Formel 1 verabschiedet. Er trat direkt im Anschluss an seinen WM-Titelgewinn zurück, nach elf Rennsaisons mit knapp über 200 Grand-Prix-Teilnahmen. Rosberg erzielte in dieser Zeit 30 Polepositions und 23 Rennsiege. (Mehr dazu in der Formel-1-Datenbank!)

Mit Bildmaterial von circuitpics.de.