Nico Rosberg sieht Lewis Hamilton nach Barcelona-Sieg im Aufwind

Der Formel-1-Weltmeister von 2016, Nico Rosberg, sieht Lewis Hamilton nach dessen Sieg beim Grand Prix von Spanien auf dem besten Weg, im Titelkampf 2026 eine noch größere Rolle zu spielen. Der Deutsche betont vor allem die psychologischen Auswirkungen des Sieges und spricht von einem wichtigen Momentum für den Ferrari-Piloten.

Hamilton hatte Anpassungsschwierigkeiten bei Ferrari. Nach einer durchwachsenen ersten Saison scheint der siebenmalige Weltmeister inzwischen jedoch endgültig bei der Scuderia angekommen zu sein. Bereits vor seinem Triumph in Barcelona hatte der Brite mit zweiten Plätzen in Monaco und Kanada, sowie Rang drei in China seine aufsteigende Formkurve unterstrichen.

Rosberg, der zwischen 2013 und 2016 Teamkollege von Hamilton bei Mercedes war, zeigt sich erfreut über die Entwicklung seines ehemaligen Rivalen: "Ich kann es ehrlich mit ihm genießen. Und ich habe ihm gerade gratuliert", erklärt Rosberg bei Sky Sports F1. "Ich habe mich sehr gefreut, ihm zu gratulieren, denn es ist großartig."

Rosberg freut sich über Hamiltons Entwicklung

Der Deutsche erinnert dabei auch an die schwierige Anfangsphase von Hamilton bei Ferrari: "Ich habe wirklich mitgefühlt bei den Schwierigkeiten, die er zu Beginn seiner Zeit bei Ferrari hatte. Es war schrecklich mitanzusehen. Und jetzt blüht er einfach so richtig auf, fliegt förmlich, ist selbstbewusst und genießt es, und das ist einfach toll."

Rosberg ist begeistert von der Entwicklung seines ehemaligen Teamkollegen Foto: LAT Images

Besonders hoch bewertet Rosberg die Bedeutung des Erfolgs in Barcelona. "Dieser Sieg ist historisch. Er ist spektakulär. Also ein großartiger Tag für ihn und für den Sport", betont der ehemalige Weltmeister.

Aus Sicht des 40-Jährigen könnte der jüngste Erfolg weitreichende Folgen für den weiteren Saisonverlauf haben. Rosberg verweist dabei auf den psychologischen Effekt, der durch mehrere starke Ergebnisse in Serie entstehen kann.

Positive Serie stärkt Hamilton im Titelkampf

"Er gerät jetzt auch in diese positive Aufwärtsspirale", sagt Rosberg. "Man erzielt positive Ergebnisse, man ist motivierter, man wird glücklicher, man arbeitet härter. Das wird ihn zusammen mit seinem Team noch weiter antreiben. Es herrscht dort momentan ein unglaubliches Momentum."

Tatsächlich hat Hamilton mit seinem Sieg in Spanien auch in der Fahrerwertung Boden gutgemacht. Der Ferrari-Pilot liegt aktuell auf dem zweiten Gesamtrang und konnte den Rückstand auf WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli verkürzen. Denn der Mercedes-Pilot schied in Barcelona aufgrund technischer Probleme vorzeitig aus.

Rosbergs Einschätzung unterstreicht damit vor allem einen Aspekt, der in einer langen Formel-1-Saison oft entscheidend sein kann: Neben der reinen Performance auf der Strecke spielen Selbstvertrauen, Teamstimmung und eine Serie positiver Ergebnisse eine wichtige Rolle. Genau in diesen Bereichen sieht der ehemalige Weltmeister derzeit Vorteile auf der Seite von Hamilton und Ferrari.