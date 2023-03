Nico Rosberg: "Toto Wolff ist der beste Teamchef in der Formel 1"

Audio-Player laden

Nico Rosberg, Formel-1-Weltmeister von 2016, meint, dass Mercedes-Teamchef Toto Wolff der beste Teamchef der Königsklasse ist. Der Österreicher lenkt seit 2013 die Geschicke bei den Silberpfeilen und konnte seitdem acht Konstrukteurs- und sieben Fahrertitel gewinnen.

Seit dem vergangenen Jahr läuft es bei Mercedes jedoch nicht mehr so gut, doch Rosberg findet, dass Wolff mit der aktuell schwierigen Lage in Brackley super umgeht. "Es ist unglaublich schwierig, es ist für alle da eine unglaublich schwierige Situation", sagt Rosberg über Mercedes.

"Weil die sind den Erfolg so gewöhnt und die haben die größte Erfolgsgeschichte geschrieben, die im Sport überhaupt geschrieben wurde, mit acht WM-Titeln hintereinander. Das ist, glaube ich, nur vereinzelt mal passiert."

Rosberg: Warum Wolff der beste Teamchef ist

"Und deswegen ist es jetzt sehr schwierig zu akzeptieren, dass auf einmal nichts mehr geht und dass es auch nicht besser wird, sondern eher schlechter im Vergleich zum Ende des letzten Jahres. Und ja, Toto ist letztendlich der, der verantwortlich ist und nach wie vor ist er für mich der beste Teamchef und Teamboss hier in der Formel 1."

Rosberg arbeitete von 2013 bis zu seinem Rücktritt Ende 2016 mit Wolff bei Mercedes zusammen und kann die Arbeitsweise des Österreichers damit gut einschätzen. "Von der Kompetenz einfach, das habe ich ja selber erlebt und auch dieser Erfolg ist ja auch Beweis dafür in den letzten Jahren", erklärt Rosberg.

"Aber jeder Erfolg geht irgendwann mal zu Ende, das ist immer schon so gewesen und jetzt ist es halt eine unheimlich schwierige Herausforderung, diese Wende wieder zu schaffen, zu lernen, um die richtigen Umstrukturierungsmaßnahmen zu tätigen, wahrscheinlich auch relativ konsequent."

"Muss man wahrscheinlich auch machen. Unglaublich schwierig, weil eine Umstrukturierung ist meistens dann auch noch mal ein kleiner Schritt zurück dann erstmal, bevor man dann noch den riesen Schritt nach vorne schafft und das macht es dann so schwierig."

Rosberg glaubt: Hamilton wird Mercedes nicht verlassen

Besonders mit Lewis Hamilton steht Wolff aktuell vor einer schwierigen Situation. Der Vertrag des 38-Jährigen läuft zum Ende der Saison aus und für Hamilton dürfte sich die Frage stellen, ob die Wahrscheinlichkeit, seinen achten Titel bei einem anderen Team zu holen, höher ist. Rosberg glaubt jedoch nicht an einen Mercedes-Abgang von Hamilton.

"Was ich sehe, ist, dass Lewis nach wie vor sehr, sehr motiviert ist und er möchte nochmal gewinnen, er möchte nochmal einen WM-Titel holen, arbeitet auch extrem fleißig", sagt er. "Also, wie wir jetzt in Bahrain gesehen haben: Wir waren da alle noch im Fahrerlager und die letzten, die da noch sitzen, das waren dann George und Lewis im Mercedes-Motorhome vor den Monitoren ganz spät noch."

"Ich glaube, George ist da auch eine Motivation, weil der ist sehr nah dran oder fast auf Augenhöhe und Lewis möchte natürlich, und muss da vorne bleiben, das ist klar. Der ist sehr motiviert und ich glaube, er denkt nicht an Rückzug oder sowas, sondern will jetzt wieder nach vorne."

