Nico Rosberg: Verstappen lügt, wenn er sagt, Rekorde seien ihm egal

Max Verstappen fährt in der Formel-1-Saison 2023 von Rekord zu Rekord. Eine der wichtigsten Bestmarken, die der Niederländer in diesem Jahr geknackt hat, ist Sebastian Vettels Siegrekord von neun Grand-Prix-Siegen in Folge. Den hat Verstappen zwischen Miami und Monza sogar auf zehn Siege ausgebaut.

Zwar betont der Red-Bull-Pilot immer wieder, dass ihn diese Rekorde nicht interessieren, doch diese Aussagen nimmt ihm Nico Rosberg nicht ab: "Natürlich denkt man daran", behauptet der Weltmeister von 2016 bei Sky.

"Er sagt immer 'nein, nein', aber natürlich", urteilt der Deutsche. "Und er hat auch zum Beispiel bei den Rennsiegen in Folge dieses Jahr immer gesagt: 'Ach, da gucke ich nicht so drauf.' Aber dann kommt er aus dem Auto und zeigt dann die Neun und so weiter", sieht Rosberg einen Beweis dafür, dass es Verstappen doch interessiert.

"Natürlich denkt man daran. Das ist auch besonders, so Geschichte zu schreiben."

Red Bull war in dieser Saison drauf und dran, einen ewigen Rekord aufzustellen. Lange Zeit wurde sich die Frage gestellt, ob es wirklich gelingen kann, alle Rennen in einer Saison zu gewinnen. Doch der überraschend schwache Grand Prix von Singapur mit dem Sieg von Carlos Sainz hat die Serie von 14 Red-Bull-Siegen erst einmal beendet.

Mittlerweile hat Verstappen jedoch wieder an Fahrt aufgenommen und in Suzuka und Katar gewonnen und nebenbei noch seinen dritten WM-Titel in Folge eingesackt.

Aktuell sieht es auch nicht danach aus, dass es der letzte sein würde. Auch Rosberg glaubt nicht, dass zeitnah ein Konkurrent mit Red Bull mithalten kann: "Das technische Team ist stabil bei Red Bull, und die machen die beste Arbeit in den letzten Jahren", sagt er. "Zudem fährt Max als bester Fahrer da gerade. Von daher sieht es sehr danach aus, dass es auch so weitergehen kann."

Am ehesten traut Rosberg McLaren und Mercedes zu, Red Bull herausfordern zu können - Ferrari "eher weniger".

Doch die Karten liegen für ihn ohnehin eher bei Verstappen: "Der ist voll auf seinem Zenit jetzt gerade und hat einen Vertrag bis 2028. Das geht also noch viele, viele Jahre", sagt er. "Das fährt er auf jeden Fall durch."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.