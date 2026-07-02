Nicolas Hamilton erlebt hautnah, was seinen Bruder zur Legende machte
Jahrzehntelang begleitete er Lewis Hamilton an die Rennstrecken der Welt, nun erlebte Nicolas Hamilton erstmals selbst das Gefühl im Formel-1-Cockpit
Nicolas und Lewis Hamilton neben dem Ferrari-Dreisitzer in Fiorano
Foto: Nicolas Nicolas
Nicolas Hamilton schwärmt von der "Gelegenheit meines Lebens": Der jüngere Bruder des siebenmaligen Formel-1-Weltmeisters Lewis Hamilton durfte zwischen dem Grand Prix von Österreich und dem Grand Prix von Großbritannien (alle Einheiten hier im Formel-1-Liveticker verfolgen!) eine besondere Ausfahrt erleben - im Ferrari-Dreisitzer, gesteuert von seinem berühmten Bruder.
Die Initiative dazu ging von Lewis Hamilton aus, erklärte Nicolas Hamilton in den sozialen Netzwerken: "Lewis rief mich an und bot es mir an. Ich flog also nach Fiorano und war der Erste, der ins Auto stieg. Ich konnte es kaum glauben!"
Mit der Formel 1 war Nicolas Hamilton über die Jahre immer wieder in Berührung gekommen - aber noch nie so intensiv wie in diesem Fall. Es sei ein "völlig surreales Gefühl" gewesen, im Ferrari-Dreisitzer Platz zu nehmen, "direkt hinter Lewis' rechter Schulter", sagte Nicolas Hamilton. Lewis Hamilton hielt den Moment in einem kurzen Social-Video fest.
Und dann ging es hinaus auf die Ferrari-Teststrecke. Nicolas Hamilton war eigenen Angaben zufolge "schlicht überwältigt von dem Sound und der Geschwindigkeit" des Fahrzeugs, das technisch aus dem Jahr 2005 stammt und von einem V10-Motor angetrieben wird. Damit erreicht der Ferrari-Dreisitzer Geschwindigkeiten bis 300 km/h.
Nicolas Hamilton fühlte sich als "stolzer Bruder"
Doch noch viel mehr als den Rausch der Geschwindigkeit spürte Nicolas Hamilton eine tiefe Verbundenheit zu Lewis Hamilton: Er sei bei der Fahrt ein "stolzer Bruder" gewesen und habe "einfach nur beobachtet, wie Lewis fuhr".
"Nachdem ich 34 Jahre lang Teil seiner Karriere gewesen bin, nachdem ich als Kind an jeder Rennstrecke dabei war, vom Kartsport bis hin zur Formel 1, durfte ich nun endlich selbst erleben, wofür sich die ganze harte Arbeit gelohnt hat und wie es sich anfühlt, er zu sein."
"Lewis ist zwar mein Bruder, aber ich bin auch sein größter Fan - und immer wieder beeindruckt von seinem Talent. Ich wurde vom besten Fahrer dieser Generation chauffiert. Was für eine Ehre und was für ein Privileg", sagte Nicolas Hamilton. "Es war ein Tag und ein Moment, den ich niemals vergessen werde."
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