"Nie endender Prozess": Vasseur gegen Aufweichung von Investitionszulagen

Ferrari-Formel-1-Teamchef Frederic Vasseur sagt, dass der Vorstoß für eine zusätzliche Investitionszulage für die Teams ein "nicht endender Prozess" werden wird, wenn die Idee angenommen wird. Williams-Teamchef James Vowles hat die Suche nach zusätzlichem Spielraum für Investitionsausgaben innerhalb der Kostendeckelung angeführt, um dem Team aus Grove zu ermöglichen, seine veraltete Fabrikinfrastruktur zu modernisieren.

Andere Teams, die bestimmte Investitionsprojekte auf Eis gelegt haben, wollen ebenfalls einen zusätzlichen Spielraum, sind aber bereit, eine geringere Summe als Williams zu akzeptieren. Es wurde auch eine Option diskutiert, die es der FIA erlauben würde, solche Anträge von Fall zu Fall zu prüfen, anstatt allen Teams den gleichen zusätzlichen Betrag zu gewähren.

Keine der Optionen wurde bei der Sitzung der Formel-1-Kommission in der vergangenen Woche beschlossen, bei der sowohl die FIA als auch die Formel 1 gegen eine pauschale Erhöhung für alle Teams stimmten, da dies lediglich den Status quo aufrechterhalten würde. Bisher können die Teams binnen 4 Jahren 36 Millionen US-Dollar für Investitionsprojekte in die Hand nehmen, wobei bereits Ausnahmen für die Windkanäle von McLaren und Aston Martin gemacht wurden.

Vasseur: Sollten aufhören, immer das Reglement zu ändern

Vasseur sagt, dass die Teams im Falle der Genehmigung eines Zuschusses ständig nach mehr Spielraum fragen werden: "Was die Investitionskosten betrifft, ist mein Standpunkt ein wenig anders, aber ich bin der Meinung, dass wir eine Regelung haben", sagt Vasseur auf die Frage nach Ferraris Meinung zu diesem Thema.

"Wir haben das Reglement schon oft geändert. Und für mich ist der gute Zustand der Formel 1 heute auf die Stabilität zurückzuführen. Wenn man anfängt, das Reglement jede Woche zu ändern, weil jemand ein Problem hat oder irgendwo investieren will, ist es mit der Stabilität vorbei. Und es ist ein Prozess ohne Ende."

"Heute ist es Williams, die ein neues ERP-System haben möchten, morgen ist es ein anderer, der neue Lastwagen kaufen möchte, oder jemand möchte die letzte Version des Simulators haben."

"Es ist eine Diskussion ohne Ende, und wir dürfen nicht vergessen, dass der Kostendeckel für die Formel 1 der größte Schritt nach vorn war, was Stabilität, Leistungskonvergenz, Rentabilität der Teams und so weiter angeht. Es bedeutet, dass wir entweder in diese Richtung gehen, und ich unterstütze das voll und ganz, oder es ist das Ende des Kostendeckels", so der Franzose.

Vasseur auch gegen Alpine-Vorstoß bei Motoren

Vasseur macht auch deutlich, dass Ferrari nicht gewillt ist, den Versuch von Alpine zu unterstützen, eine Pause bei der Entwicklung der Antriebseinheiten als Schritt zur Angleichung zu bekommen, ein weiteres Thema, das in der Formel-1-Kommission diskutiert wurde, ohne eine Lösung zu finden.

"Aber ich bin mir nicht sicher, dass Renault so weit weg ist, dass wir nicht die gleichen Zahlen wie Renault haben. Es ist das erste Mal, dass meine Ingenieure im Vergleich zu den anderen pessimistisch sind!"

"Und wenn wir etwas tun müssen, dann kann es nicht der Benzinfluss sein. Wir haben den gleichen Ansatz bei der Zuteilung des Windkanals: Derjenige, der auf Platz 10 liegt, hat mehr Zeit im Windkanal, es geht nicht darum, dass er 10 Kilo weniger hat. Man erlaubt dem Team oder dem Powerunit-Hersteller, sich zu entwickeln. Wenn man ihm keinen Vorteil verschafft, ist das der Beginn der Leistungsbalance."

