Niederlande-GP bleibt: Formel 1 fährt bis Ende 2025 in Zandvoort

Die Formel 1 wird bis mindestens Ende 2025 in Zandvoort fahren. Eine entsprechende Vertragsverlängerung für den Großen Preis der Niederlande wurde am Donnerstag offiziell bekanntgegeben. Der vorherige Kontrakt wäre nach dem Rennen im kommenden Jahr ausgelaufen.

"Wir freuen uns auf die nächsten Rennen", sagt Jan Lammers, ehemaliger Formel-1-Pilot und heutiger Sportdirektor des Grand Prix. Er freue sich auf "großartige Rennen, in denen die niederländischen Fans jetzt zwei niederländische Fahrer in der Formel 1 genießen können."

Denn neben Max Verstappen wird mit Nyck de Vries 2023 noch ein weiterer Niederländer in der Königsklasse an den Start gehen. Lammers verspricht zudem ein "umfangreiches und überraschendes Unterhaltungsprogramm" für alle Fans an der Rennstrecke.

Formel-1-Boss Stefano Domenicali lobt das Event als eines der beliebtesten unter den Fans und erklärt: "Die ausverkauften Veranstaltungen in den beiden vergangenen Jahren haben die Latte in Sachen Organisation, Unterhaltung und Nachhaltigkeit höher gelegt."

Der zuvor letzte Niederlande-Grand-Prix hatte in Zandvoort 1985 stattgefunden - zwölf Jahre vor der Geburt von Verstappen. Ursprünglich hätte das Rennen bereits 2020 wieder im Kalender stehen sollen, musste damals wegen der weltweiten Coronapandemie allerdings abgesagt werden.

Die beiden bisherigen Rennen seit der Rückkehr konnte Lokalmatador Verstappen jeweils gewinnen.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.