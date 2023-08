Niederlande-Grand-Prix: "Frischer Wind" für die Zukunftsvision der F1-Bosse

Als der Große Preis der Niederlande 2021 nach 36 Jahren Pause in den Formel-1-Kalender zurückkehrte, ging es den Grand-Prix-Verantwortlichen nicht darum, an vergangene Glanzzeiten anzuknüpfen.

Was Zandvoort seit seinem Comeback auf die Beine gestellt hat, war vielmehr eine Vision für die Zukunft der Formel 1: ein Austragungsort, der bereit ist, die Extrameile zu gehen, um den Fans Unterhaltung und ein aufregendes Paket zu bieten, das weit über das Geschehen auf der Rennstrecke hinausgeht.

Tatsächlich wurde Zandvoort von Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali dafür gelobt, "frischen Wind" reinzubringen und dabei zu helfen, einen Maßstab dafür zu setzen, was von Grand Prix-Veranstaltungen heutzutage erwartet wird. "Ich möchte den holländischen Organisatoren gratulieren, weil sie frischen Wind in die europäische Szene gebracht haben", sagt Domenicali.

Viel mehr als nur der "Max-Effekt"

"Trotz der kleinen Strecke und der alten Anlagen haben sie einen neuen Weg gefunden, um eine unglaubliche Veranstaltung zu organisieren. Und das in jeder Beziehung: leidenschaftliche Menschen, die ein Gemeinschaftsgefühl entwickeln, Unterhaltung, Musik und Energie."

Für Domenicali liegt der Erfolg von Zandvoort in der richtigen Balance zwischen Unterhaltung, Sport und Fan-Engagement. Dazu kommt eine großartige Atmosphäre, die von leidenschaftlichen Fans angeheizt wird, die alle darauf brennen, ihren Lokalmatador Max Verstappen anzufeuern.

"Die Energie ist deutlich spürbar", sagt er. "Sie waren die ersten, die sagten: Schaut euch die Musik an, schaut euch an, wie die Leute tanzen. Das war etwas wirklich Spektakuläres. Und es war ein Beispiel, das sofort an anderen Orten übernommen wurde."

Domenicali ist der Meinung, dass Zandvoort ein Erlebnis eingefangen hat, das genau dem entspricht, was nach Ansicht der Formel 1 der Standard für alle Grand-Prix-Austragungsorte sein sollte. "Es war interessant, denn es entsprach genau unserer Vision von Veranstaltungen, die beim Angebot für die Fans von Ort zu Ort unterschiedlich und einzigartig sein müssen."

Für F1-Geschäftsführer Stefano Domenicali ist Zandvoort ein Vorbild für andere Rennen Foto: Motorsport Images

"Es war ein unglaublich frischer Wind. Man hat das Gefühl, seit 30 Jahren in Zandvoort zu sein, dabei sind wir erst seit zwei Jahren hier! Und wenn man bedenkt, dass die Tickets bereits ausverkauft sind, ist das schon beeindruckend."

"Natürlich kann man sagen, dass es am Max-Effekt liegt. Und keine Frage, die orange Armee dort zu sehen, ist einfach einzigartig, denn sie haben den Geist eines Fußballstadions in eine Motorsportarena gebracht. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass der Veranstalter ein privates Unternehmen ist und ohne öffentlichen Gelder auskommen muss."

Veranstalter in Zandvoort bieten mehr, als nur ein Formel-1-Rennen

"Sie waren diejenigen, die an das Projekt geglaubt haben, sie waren diejenigen, die ihr Geld auf den Tisch gelegt haben und sie haben diese Veranstaltung in einer unglaublichen Art und Weise unterstützt. Also herzlichen Glückwunsch."

Was den Grand Prix der Niederlande für Domenicali zu einem solchen Leuchtturm macht, ist die Tatsache, dass die Organisatoren wahrscheinlich mit sehr wenig Aufwand hätten auskommen können.

Der Erfolg von Verstappen in der Formel 1 hätte wahrscheinlich ausgereicht, um in Zandvoort auch ohne das ganze Show-Programm für ein volles Haus zu sorgen. Die Organisatoren hätten sich darauf beschränken können.

Mit den Steilkurven beschritt Zandvoort neue Wege Foto: Motorsport Images

Umso mehr weiß es Domenicali zu schätzen, dass sie eine Extrameile gegangen sind, um ein Wochenende mit Festivalsatmosphäre zu schaffen."Das zeigt das Engagement, das jeder Veranstalter aufbringen muss, um die Qualität der Veranstaltung zu verbessern", sagt er.

"In der Situation von Max könnte man sagen: 'Warten wir's ab. Und das wäre kein Problem", so Domenicali weiter. "Aber das haben sie nicht getan. Das sieht man auch daran, wie sehr sie auf die Details achten, die sie uns vorschlagen. Sie waren vom ersten Tag an in engem Kontakt mit mir, um mir ihre Ideen mitzuteilen, die Pakete, die sie schnüren wollten, die Dinge, die sie aktivieren wollten."

Die Fähigkeit von Zandvoort, eine Vorreiterrolle zu spielen, geht über das Thema Unterhaltung hinaus, denn Zandvoort legt auch großen Wert auf Nachhaltigkeit.

Nachhaltiges Konzept bei der Anreise der Fans

Die niederländische Fahrradkultur in Verbindung mit der Lage von Zandvoort, die die An- und Abreise von Zehntausende von Autos unmöglich macht, hat zu einer umfassenden Initiative für den öffentlichen Nahverkehr geführt, bei der die Nachhaltigkeit im Mittelpunkt steht.

Und es schien zu funktionieren. Nur drei Prozent der Besucher kamen mit dem Auto, 43 Prozent mit öffentlichen Verkehrsmitteln, 37 Prozent mit dem Fahrrad, fünf Prozent zu Fuß und zwölf Prozent mit Shuttlebussen. Nachdem Zandvoort im vergangenen Jahr einen Anteil von 97 Prozent nachhaltiger Verkehrsmittel erreicht hat, will man 2023 auf 98 Prozent und bis 2025 auf 100 Prozent kommen.

Domenicali fügte hinzu: "Sie waren die ersten, die sich mit bestimmten Themen wie Nachhaltigkeit im Verkehr und in der Logistik befasst haben. Wie Sie sehen können, ist die Stadt sehr klein, und wenn jeder mit dem Auto käme, würde das im Chaos enden. Die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel und von 37.000 Fahrrädern, ist unglaublich. Das zeigt, wie sehr wir uns bemühen, bis 2030 klimaneutral zu sein."

Mehr als ein Drittel aller Fans kommen mit dem Fahrrad zur Rennstrecke Foto: Erik Junius

Auch die Formel 1 hat von der Rennstrecke gelernt. Die Lage von Zandvoort in einer Küstenstadt bedeutete, dass es nicht möglich war, die Strecke für die Rückkehr der Formel 1 durch eine Erweiterung umzugestalten - daher die Idee, überhöhte Kurven einzuführen, um für mehr Spektakel und Überholmöglichkeiten zu sorgen.

Domenicali glaubt, dass dieser Ansatz in Zukunft auch auf andere Rennstrecken übertragen werden kann, wenn sich weitere Länder um einen Platz im Formel-1-Kalender bewerben. "Wir haben viele Anfragen für Grands Prix, aber wir müssen das Gleichgewicht zwischen traditionellen und neuen Grands Prix respektieren", sagt er.

"Mit einer traditionellen Rennstrecke ist es schwieriger, weil es Einschränkungen gibt, die berücksichtigt werden müssen. Aber natürlich denken wir darüber nach, was wir tun können. An anderen Orten, wo wir an möglichen neuen Projekten für die Zukunft arbeiten, hat die Erfahrung von Zandvoort dazu beigetragen, verschiedene Ideen zu entwickeln - wie zum Beispiel die überhöhten Kurven.

Zandvoort zeigt: Tradition und Moderne sind kein Widerspruch

Obwohl Zandvoort seit seiner Rückkehr erfolgreich ist, wissen sowohl Domenicali als auch die Organisatoren, dass man sich in der Formel 1 nie auf seinen Lorbeeren ausruhen kann - und sind deshalb bereit, Ideen für die nächste Ära zu entwickeln.

Domenicali sieht die diesjährige Veranstaltung als gute Gelegenheit, sich mit den Organisatoren des niederländischen Grand Prix zusammenzusetzen und eine langfristige Strategie zu entwickeln. "Ich denke, dass wir in diesem Jahr Gespräche führen werden, um darüber nachzudenken, was wir für die Zukunft tun können", sagt Domenicali.

"Es gibt viele Dinge, über die wir nachdenken können, und es gibt einen Druck, die Dinge immer besser zu machen und den Sport auf ein höheres Niveau zu bringen. Wir werden uns also zusammensetzen und herausfinden, was die beste Lösung für alle ist."

Zandvoort mag eine lange Geschichte in der Formel 1 haben, aber Domenicali sieht auch eine glorreiche Zukunft - vor allem angesichts der positiven Einstellung der Organisatoren, die das Rennen zu einem Erfolg gemacht haben. "Zandvoort ist eine alte Strecke mit Tradition", sagt er. "Aber wenn man es richtig macht, können solche Strecken eine Zukunft und einen Platz in der modernen Formel 1 haben."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.