"Niemandsland": Warum Fernando Alonso trotz P9 noch optimistisch ist

In der vergangenen Saison durfte sich Fernando Alonso beim Auftakt in Bahrain über den dritten Platz freuen - in diesem Jahr landete der Aston-Martin-Pilot "mitten im Niemandsland", genauer gesagt auf dem neunten Platz. "Ich denke, das war heute genau das, was wir erwartet haben", bleibt der zweifache Formel-1-Weltmeister ehrlich.

"Unsere Simulationen sagten, dass wir um P9 herum sein werden, ohne viel Kampf vor uns", verrät Alonso. "Die ersten vier Teams sind ein bisschen zu weit vorne, mit einer komfortablen Lücke nach hinten. Und genau so ist es auch gekommen."

Der Spanier hatte einen Rückstand von 18 Sekunden auf Oscar Piastri im McLaren, und zugleich einen Vorsprung von knapp 30 Sekunden auf Guanyu Zhou im Sauber. "Wir befanden uns also in der Mitte des Niemandslandes", sagt Alonso. "Ich denke, es fehlt uns auf jeden Fall an Pace."

Nichtsdestotrotz sieht der zweifache Weltmeister einen Hoffnungsschimmer, denn der AMR24 hat viele Schwächen aus dem Vorjahr abgelegt. "Ich denke, wir haben den Topspeed und die schnellen Kurven verbessert", freut sich Alonso. "Offensichtlich haben wir bei den langsamen Kurven Abstriche gemacht. Und jetzt müssen wir analysieren."

"Wir hatten nur sehr begrenzte Testmöglichkeiten, es war sehr windig, das gilt für alle, aber unser Auto hat sich vom Konzept her sehr verändert", erinnert der Spanier daran, dass das Team noch nicht das volle Potenzial des neuen Autos ausgeschöpft hat. "Ich denke also, wir brauchen ein paar Rennen, um die Dinge zu stabilisieren."

Aston Martin plant "McLaren-Fortschritt"

"Als ich an Weihnachten und im Januar in die Fabrik kam, waren die Erwartungen sehr realistisch", erinnert Alonso. "Wir wussten, was für einen Schritt wir im Winter machen würden. Aber ich denke, wir haben unsere Philosophie, wie wir die Meisterschaft angehen, komplett geändert, mit einer guten Ausgangsposition, aber dann einem sehr kontinuierlichen Fortschritt während der Saison."

"Letztes Jahr haben wir zu Beginn der Saison alles gegeben und waren dann nicht mehr in der Lage, auf das hohe Tempo der Spitzenteams zu reagieren", lässt der 42-Jährige das vergangene Jahr noch einmal Revue passieren. Auch deshalb ist Alonso jetzt zuversichtlich: "Wir haben dieses Jahr mehr Hoffnungen im zweiten Teil der Meisterschaft. Ich bin zuversichtlich. Ich bin glücklich."

Der Spanier hatte erwartet, "wieder das viert- oder fünftschnellste Team zu sein, so wie wir es im letzten Jahr waren." Aston Martin startet also dort, wo sie im vergangenen Jahr in Abu Dhabi aufgehört haben. "Jetzt liegt es an uns, eine Art 'McLaren-2023-Schritt' zu machen und im zweiten Teil der Saison ein stärkeres Team zu werden", hofft Alonso.

Ziel erreicht: Alonso & Stroll in den Punkten

Die Hoffnung aus dem Bahrain-Qualifying, als Alonso vor den beiden McLaren-Piloten und Lewis Hamilton (Mercedes) auf dem sechsten Platz landete, war im Rennen allerdings schnell verflogen. "Die gestrigen Runden sind etwas, das man studieren muss - warum wir so schnell waren. Ich denke, das Rennen war normal", muss der Aston-Martin-Pilot zugeben. "Die Runde im Qualifying war außergewöhnlich."

"Das müssen wir analysieren, denn gestern waren wir dichter an der Spitze, als wir erwartet haben", muss auch Aston-Martin-Teamchef Mike Krack eingestehen. "Heute war es etwas mehr so, wie wir erwartet haben. Wir müssen das Bild noch formen, aber wir sind nicht in der Position, um die Top-Vier-Teams herauszufordern."

Deshalb entschied sich Aston Martin im Rennen für eine andere Strategie: "Wir haben schnell gesehen, dass wir gegen die anderen acht Autos der vier Top-Teams nichts ausrichten können", so Krack. "Wenn du dann das Gleiche machst, landetest du fünf Sekunden hinter Platz acht, also haben wir versucht, den Stopp hinauszuzögern, falls es ein Safety-Car oder ähnliches gibt."

"Wir hatten keine Chance, mit den Jungs vor uns zu kämpfen. Also haben wir viele Runden gewartet, in der Hoffnung auf ein Safety-Car oder was auch immer", begründet Alonso seinen späten Stopp in der 41. Runde. "Als sie uns wieder überholt hatten, hatten wir alle die gleiche Möglichkeit zu stoppen, wenn das Safety-Car gekommen wäre, also waren wir nicht mehr im Vorteil, sodass wir uns danach für den Stopp entschieden haben."

"Das Ziel war es, mit beiden Autos zu punkten", so Krack. Neben Alonso, der zwei Punkte für den neunten Platz sammelte, erreichte Teamkollege Lance Stroll als Zehnter immerhin einen WM-Zähler. "Diese Mission ist erfüllt, aber wir würden gerne mehr Punkte sammeln."

In Saudi-Arabien wieder konkurrenzfähiger?

Schon am kommenden Wochenende geht es für Alonso und Aston Martin in Saudi-Arabien weiter. "Es wird interessant, die Streckencharakteristik ist sehr unterschiedlich", weiß der Spanier. "Offensichtlich haben wir das diesjährige Auto nur im Winter hier getestet und jetzt im ersten Rennen, also wird es der erste Vergleich auf einer anderen Strecke sein."

Eine Überraschung erwartet Alonso allerdings nicht. "Ich denke, die Stärke der Autos ist sehr ähnlich wie im letzten Jahr", analysiert der zweifache Weltmeister das Auftaktrennen in Bahrain: "Ferrari war letztes Jahr auch schon Zweitschnellster, aber die Batterie von Leclerc hat sie letztes Jahr am Podium gehindert. Und dieses Jahr haben sie das Podium geholt."

Der AMR24 funkelt noch nicht, macht aber Hoffnung Foto: Motorsport Images

"In Saudi-Arabien waren also Aston Martin und Mercedes ein wenig vor Ferrari, also werden wir sehen, ob wir und Mercedes dort besser sein werden", schmunzelt Alonso. "Aber ich erwarte, dass Red Bull weiterhin dominieren wird."

Teamchef Krack bleibt hingegen vorsichtig. "Letztes Jahr waren wir oft in Reichweite zum Podium, aber das war mehr ein Ranking-Faktor als der Pace zu verdanken", erinnert der Luxemburger an die Schwächen und Schwierigkeiten der Konkurrenz. "Es gab Probleme mit den roten Autos, und wir haben von den Umständen profitiert."

"Wenn wir objektiv bleiben und auf unsere Leistung schauen, sehen wir, dass das nicht großartig war. Das Ergebnis war es, aber wir waren weit hinterher", sagt Krack, der für das nächste Rennen in Jeddah trotzdem zuversichtlich ist: "Wir hoffen, dass wir dichter dran sein können. Fernando kann hoffentlich eine Runde wie gestern fahren, das würde uns helfen."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.