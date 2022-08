Nigel Mansell startet offizielle NFT-Kollektion von Motorsport Multiverse

Audio-Player laden

Nigel Mansell, Formel-1-Weltmeister von 1992, veröffentlicht anlässlich des 30-jährigen Jubiläums seines WM-Titels eine Kollektion offizieller NFTs (Non-Fungible Token; nicht austauschbare Werteinheit) auf der neuen Plattform Motorsport Multiverse.

Es handelt sich um offiziell lizenzierte digitale Nachbildungen von echten Rennsport-Erinnerungsstücken. Motorsport Multiverse bietet damit eine packende neue Möglichkeit, Rennsport zu erleben, zu tauschen und verbunden zu bleiben mit Lieblingsfahrern, der Rennsport-Gemeinde und dem Geist des Rennsports.

Mansell, der von seinen heimischen Fans in Großbritannien verehrt und von den Tifosi in Italien während seiner Ferrari-Zeit "Il Leone" (der Löwe) genannt wurde, hat es mit der seinem unverwechselbaren Kampfgeist und seinem ebenso unverwechselbaren Speed auf 31 Grand-Prix-Siege gebracht.

Dazu zählen unter anderem vier Triumphe beim Grand Prix von Großbritannien. Die Siege 1986 (Brands Hatch) und 1987 (Silverstone) mit Williams-Honda gehören zu den berühmtesten und spannendsten Rennen der 1980er-Jahre.

An den Silverstone-Sieg von 1991, nach dem Mansell seinen Erzrivalen Ayrton Senna zurück an die Boxen fuhr, erinnert ein NFT. Mansell hat das Originalfahrzeug, den Williams FW14, kürzlich bei der Auktion von RM Sotheby's in Monaco verkauft.

Für Fans, die sich für eines von Mansells digitalen Sammlerstücken interessieren, gibt es eine Reihe von Optionen: von hochwertigen NFTs von Mansells Rennhelmen, Rennanzügen und Handschuhen bis hin zu Bildern aus seiner persönlichen Sammlung und aus der Sammlung von Motorsport Images.

NFT-Kollektion Nigel Mansell von Motorsport Multiverse Foto: Motorsport Network

Viele NFTs enthalten ein Originalvideo von Mansell, in dem er die Geschichte hinter den Gegenständen und Bildern erläutert. Die Plattform Motorsport Multiverse wurde von Motorsport Images in Zusammenarbeit mit Artema Labs, Spezialisten für digitale Sammlerstücke, entwickelt.

Mit Blick auf die Nachhaltigkeit verwendet Motorsport Multiverse ein proprietäres Blockchain-Design. Diese neuartige Architektur ist energieeffizient und sorgt für einen geringeren CO2-Fußabdruck. Gleichzeitig senkt sie die Gasgebühren erheblich und erhöht die Transaktionsgeschwindigkeit.

Darüber hinaus ermöglicht die Einbeziehung einer hochmodernen Sicherheitsinfrastruktur und einer dynamischen Vermögenskontrolle die Einführung bahnbrechender neuer Funktionen.

"Ich freue mich sehr, meine offizielle Sammlung von NFTs bei Motorsport Multiverse zu veröffentlichen und hoffe, dass Fans auf der ganzen Welt daran Gefallen finden werden", sagt Mansell. "Ich habe mich schon immer für neue Technologien interessiert und jeder kennt ja meine besondere Verbindung zu den Fans. NFTs bieten die Chance, etwas Seltenes zu besitzen. Fans haben Spaß daran, sie zu sammeln und zu tauschen."

NFT-Kollektion Nigel Mansell von Motorsport Multiverse Foto: Motorsport Network

James Allen, Vorsitzender von Motorsport Images, erklärt: "Das Engagement der Fans im Motorsport entwickelt sich rasant. Wir haben erkannt, dass es notwendig ist, Fans qualitativ hochwertige NFTs anzubieten. Das ist ein Markt mit einer langfristigen Zukunft."

"Wir alle lieben Nigel Mansell und was würde für den Start unseres Projekts besser passen, als offizielle NFTs, die mit Nigel produziert wurden, um das 30-jährige Jubiläum seines dominanten WM-Titels von 1992 zu feiern?", so Allen.

Zum NFT, das an die Szene aus Silverstone 1991 erinnert, sagt Allen: "Die 'Taxifahrt', die er Senna auf dem Seitenkasten seines Autos ermöglichte, ist einer der legendären Momente der Formel 1. Dieser Moment stellte auch Nigels Sportsgeist und den Respekt zwischen den beiden großen Champions unter Beweis."

Besuchen Sie die Plattform Motorsport Multiverse, um mehr zu erfahren.

Mit Bildmaterial von Motorsport Network.