NitrOlympX aus VIP-Perspektive: Drag Racing auf neuem Level erleben

Wenn vom 21. - 23. August 2026 bei den NitrOlympX die leistungsstärksten Dragster Europas auf der Rico Anthes Quartermile an den Start gehen, wird Motorsport zu einem Erlebnis für alle Sinne. Hier zählen nicht nur pure Geschwindigkeit und enorme Leistung, sondern auch Präzision, technisches Können und die Jagd nach der perfekten Hundertstelsekunde.

Jahr für Jahr zieht das traditionsreiche Event tausende Motorsportfans nach Hockenheim. Schon beim ersten Start wird deutlich, warum die NitrOlympX die größte Drag-Racing-Veranstaltung Europas sind: Der Asphalt bebt, die Luft vibriert, und die Zuschauer sind hautnah dabei, wenn die leistungsstarken Fahrzeuge mit voller Kraft über die Strecke jagen.

Wer das Geschehen aus einer ganz besonderen Perspektive genießen möchte, findet in der Tower Lounge den exklusivsten Platz am Hockenheimring. Hoch über der Rico Anthes Quartermile in der Südtribüne gelegen, eröffnet der VIP-Bereich einen beeindruckenden Blick auf die gesamte Strecke. Von hier aus lassen sich die packenden Duelle der Dragster, Funny Cars und Motorräder von der Startlinie bis ins Ziel in ihrer ganzen Dynamik verfolgen.

Beeindruckendes Panorama: Von den Rängen der Südtribüne - und ganz besonders aus der darüberliegenden Tower Lounge - haben Fans die gesamte Rico Anthes Quartermile perfekt im Blick. Foto: Hockenheim-Ring GmbH

Neben der außergewöhnlichen Aussicht von den Tribünenplätzen überzeugen die Tower Lounges mit exklusivem Komfort und einem stilvollen Ambiente. Die Kombination aus erstklassigem Motorsport und hochwertigem VIP-Erlebnis macht den Besuch zu einem besonderen Highlight - sowohl für langjährige Fans als auch für Gäste, die Drag Racing zum ersten Mal erleben.

Aufgrund der begrenzten Kapazitäten lohnt sich eine frühzeitige Buchung.

Mehr erfahren unter: https://www.nitrolympx.de/vip-hospitality/