"No further Action": Auch Perez kommt ungeschoren davon

Die zahlreichen Untersuchungen im Anschluss an das Qualifying zum Großen Preis von Australien (im Liveticker!) haben auch vor Sergio Perez nicht Halt gemacht. Der Mexikaner stand im Verdacht, unter der Gelben Flagge für den Ausrutscher von George Russell in Q2 nicht ausreichend verzögert zu haben. Am Ende der Untersuchung wird er jedoch freigesprochen und darf seinen dritten Startplatz behalten.

"Vergleichen mit seiner vorherigen Runde, ist er 70 Meter früher vom Gas gegangen, hat 50 Meter früher gebremst, und ist 14 km/h langsamer durch die Kurve gefahren. Daher kommen die Kommissare zu dem Schluss, dass er sich der Situation angemessen verhalten hat, und ergreifen keine weiteren Maßnahmen", heißt es in der Begründung.

Perez selbst bekräftigte schon vor dem Urteilsspruch, dass er ausreichend verzögert habe: "Mir wurde am Funk vor Kurve 11 Bescheid gegeben, dass es eine Gelbe Flagge gibt. Deshalb habe ich mich zurückgenommen." Die Ansage am Funk lautete: "Yellows, mate, Yellows! [Gelbe Flaggen, Kumpel, Gelbe Flaggen!]"

"Ich habe allein beim Bremsen eine halbe Sekunde verloren", so der Red-Bull-Pilot weiter. "Nach der Kurve wurde Grün gezeigt und ich bin die Runde zu Ende gefahren. Letztlich war sie etwa acht Zehntelsekunden langsamer. Also alles gut."

Keine Strategie beim C5-Reifen

Nach der Poleposition in Dschidda und der Bestzeit in Q2 ist der dritte Startplatz so etwas wie ein Schritt zurück auf den Boden der Tatsachen. Perez: "Es war schwierig, das ganze Qualifying über. Ich hatte nie das Gefühl, eine wirkliche Strategie bei den Reifen zu haben. Meines Erachtens haben sie sehr empfindlich auf den Asphalt reagiert."

‘¿’"Es ist das erste Mal, dass wir den C5-Reifen fahren, deshalb war es besonders schwierig. Q1 und Q2 sind noch gut gelaufen. Aber Q3 mit der Roten Flagge... Wir hatten letztlich zu viel Sprit an Bord, nur um rauszufinden, dass eine dritte Runde nichts gebracht hat. Ein bisschen bereue ich, dass wir ohne eine Strategie bezüglich der Reifen ins Q3 gegangen sind. Aber Platz drei ist anständig für morgen."

Das Qualifying wurde in den Sonnenuntergang gefahren. Das hat ebenfalls für Probleme gesorgt, aber nicht hinsichtlich der Reifen: "Die Sonne ist schnell untergegangen und es wurde deutlich dunkler. Wir haben auf meinem ersten Q3-Run mit dem Visier experimentiert."

"Es war zu diesem Zeitpunkt komplett dunkel, weil die Sonne nicht draußen war. Als ich wieder rausging, war die Sonne wieder da. Deshalb hatte ich nicht das richtige Visier." Für den Sonntag erwartet er ein enges Rennen auf den ersten Plätzen.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.