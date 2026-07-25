Noch keine Hoffnung für Aston Martin? Upgrade-Paket erst am Anfang

Laut Aston-Martin-Teamchef Adrian Newey ist die umfangreiche Menge an Upgrades für den AMR26 in Ungarn nur "ein Teil des Pakets". Weitere Schritte sollen, so Newey, in Monza und Baku folgen. Des Weiteren ist in Zandvoort ein neuer Honda-Motor geplant.

"Es ist eine Evolution, denn das Chassis ist dasselbe", erklärt der Ingenieur vor dem Rennwochenende. "Das Layout ist das gleiche und die Vorderradaufhängung bleibt ebenfalls identisch. Es ist also vor allem eine aerodynamische Evolution."

Insgesamt hat Aston Martin in Ungarn sechzehn verschiedene Upgrades im Gepäck. Feste Ziele möchte Newey trotz der Menge an neuen Teilen allerdings nicht ausgeben. "Ich denke, das sind ein paar große Schritte, doch wir müssen immer noch viel finden."

"Haben wir durch [die Upgrades] das schnellste Auto? Leider nicht. Aber repräsentiert es für uns einen Schritt nach vorne, verglichen mit unserer vorherigen Position? Ja, ich denke schon."

Gerade den Umstand, dass Aston Martin sein aktuelles Auto deutlich später im Windkanal testen konnte, als seine Konkurrenz, sieht Newey als Wurzel vieler Probleme. "Wir hatten uns dafür entschieden, ob richtig oder falsch, zwei weitere Wochen zu warten, bis wir unseren Windkanal nutzen konnten, und nicht für kurze Zeit in Brackley zu arbeiten, nur um dann wieder umzuziehen", so seine Erklärung.

"Das war der Zeitplan dahinter. Ich würde sagen, das war ein großer Aufbauprozess. Daher lagen wir mit allem ein wenig im Rückstand. Aber du machst eben das, was du umsetzen kannst."

Sicherlich hatten sich Newey, Fernando Alonso, Lance Stroll oder Lawrence Stroll den Start in die neue Formel-1-Generation völlig anders vorgestellt.

Von Saisonbeginn an hatte der AMR26 nicht nur mit großen Zuverlässigkeitsproblemen, sondern auch mit mangelnder Pace zu kämpfen. In Spa-Francorchamps oder in Silverstone hatte man sogar große Probleme mit dem Neueinsteiger Cadillac mitzuhalten. Dennoch liegt man in der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft mit Position zehn vor dem neuen Rennstall.

"Die ersten Rennen waren ein absoluter Albtraum", erklärt Newey. "Hoffentlich können wir uns jetzt ein wenig Ansehen zurückholen. Das ist das mittelfristige Ziel, und danach können wir versuchen, uns weiter nach vorne zu bewegen."

Dem Ansehen des Teams dürften die Freien Trainings in Ungarn nicht unbedingt geholfen haben. So bleibt Aston Martin auch auf dem Hungaroring ein Hinterbänkler. Zudem konnte Stroll am zweiten Freien Training gar nicht teilnehmen, da in der vorherigen Session seine Aufhängung den Geist aufgegeben hatte.

Am neuen Upgrade-Paket, so Newey, soll das Problem aber nicht gelegen haben. "Der betroffene Bereich wurde nicht verändert", erklärt der Teamchef. "Uns fehlt es an Ersatzteilen, weil die Verkleidung da ein wenig anders ist."

"Wir haben also", so seine Erläuterung, "ein paar kleine Dinge in diesem Bereich verändert, aber in dem Sinne kommt das wirklich unerwartet. Bis wir ein besseres Verständnis davon haben, ist es schwer, das zu kommentieren."