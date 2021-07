Norbert Haug warnt: "Mercedes zu unterschätzen ist ein Fehler"

Der frühere Mercedes-Motorsportchef Norbert Haug traut Red Bull in dieser Saison den Angriff auf den WM-Thron zu, warnt aber davor, die Silberpfeile zu schnell abzuschreiben. "Es ist ein bisschen zu früh, aber es könnte nach einer Wende aussehen", sagt Haug bei 'Sky'. Allerdings: "Mercedes zu unterschätzen ist ein Fehler. Die kommen meistens nach Schmerzen, nach Niederlagen sehr stark zurück."

Nach dem Frankreich-GP in Le Castellet liegt Max Verstappen in der Fahrerwertung zwölf Punkte vor Lewis Hamilton, in der Konstrukteurswertung fällt der Vorsprung mit 37 Zählern sogar noch deutlicher aus. Allerdings sind erst sieben von planmäßig 23 Rennen und damit nicht einmal ein Drittel der Saison absolviert.

Haug sieht Mercedes jedoch in einer ungewohnten Situation, erstmals in der Hybridära wirklich kämpfen zu müssen. "Wenn man so viel gewonnen hat ist man auch ein bisschen verwöhnt und anspruchsvoll. Ich habe nie so viel von dem Spruch 'Second is the first of the Losers' gehalten, weil man muss mit zweiten Plätzen umgehen können", meint der 68-Jährige.

Haug: Ende der Dominanz tut Mercedes weh

In der Situation, in der sich Mercedes derzeit befindet, sei dies allerdings schwierig. "Wenn man natürlich 70, 90 Prozent der Rennen gewonnen hat, fünf, sechs, sieben Jahre lang, dann tut das umso mehr weh. Aber es setzt auch Kräfte frei", meint Haug, der sich an eine ähnliche Situation erinnert, als McLaren noch das Mercedes-Werksteam war.

"Ich weiß, wie sich beides anfühlt und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, mit Niederlagen umgehen zu können. Eine Niederlage mit Platz zwei ist die bestmögliche Niederlage. Ich kenne auch Niederlagen, die eine zweistellige Zahl haben", merkt er an. Auf Toto Wolffs Aussage, bei Mercedes sei der Wurm drin, sagt Haug: "Wenn überhaupt, dann ist da ein Würmchen drin."

Haug hofft auf Ruhe und Zusammenhalt

Wichtig sei es jetzt laut Haug, dass bei Mercedes weiterhin eng zusammengearbeitet werde, um den Kampf gegen Red Bull anzunehmen. "Mit Ruhe kriegt man es, mit Zusammenhalt. Das können die alles. Der Toto ist ehrgeizig, das ist auch richtig so, anspruchsvoll. Aber das Team hält zusammen. Ich glaube, das war schon immer eine Stärke beim Stern", so Haug.

¿pbsky|262|pb¿Für die kommenden beiden Rennwochenenden in Spielberg sieht Haug jedoch ebenfalls Red Bull leicht im Vorteil. "Sie haben da lange Geraden, es scheint ein Topspeed-Vorteil da zu sein. Ich denke, die rechtwinkligen Ecken liegen dem Fahrzeug auch sehr gut. Man hat es in Monaco gesehen", erklärt er: "Also wenn ich tippen müsste, würde ich sagen, leichter Vorteil für Red Bull."

Mit Bildmaterial von circuitpics.de.