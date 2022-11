Norbert Vettel: Emotionale Überraschung für Sebastian zum Abschied

Audio-Player laden

Der Grand Prix von Abu Dhabi 2022 auf dem Yas Marina Circuit steht ganz im Zeichen des bevorstehenden Formel-1-Abschieds von Sebastian Vettel. Aus diesem Grund ist auch dessen Vater Norbert Vettel vor Ort. Und der Papa hat dem Sohn zum Trainingsauftakt in Abu Dhabi eine emotionale Überraschung bereitet.

Vor der ersten Ausfahrt von Sebastian Vettel im ersten Freien Training kamen Vater und Sohn in der Aston-Martin-Box zusammen, wo Norbert Vettel den ersten Rennanzug des Juniors hervorzog und im hinteren Boxenbereich an eine Stellwand hängte. Direkt daneben zeigt ein großes Foto den jungen Sebastian Vettel in genau diesem Rennanzug, mit einem Pokal in den Händen.

Im Regal daneben liegen Helm und Rennhandschuhe aus der Saison 2022 bereit, aber ebenso der erste Helm von Sebastian Vettel und die Originalhandschuhe von damals, als er seine ersten Rennen im Kartsport bestritten hat. Das war 1995, also vor 27 Jahren.

Sebastian Vettel probiert seinen alten Helm aus Kartzeiten an Foto: Motorsport Images

Der heute 35-jährige Sebastian Vettel plant indes auch selbst Programmpunkte an seinem letzten Formel-1-Rennwochenende. Für den Samstagabend in Abu Dhabi lädt er Freunde und Wegbegleiter auf 21 Uhr Ortszeit ein, um gemeinsam mit ihm für ein Gruppenfoto zu posieren und anschließend eine symbolische letzte Runde auf der Strecke zu gehen oder zu laufen.

In der Einladung heißt es: "Sebastian hat sich entschieden, auf diese Weise auf Wiedersehen zu sagen zu all den Menschen, die ihn auf seiner Formel-1-Reise begleitet haben. Es ist eine Gelegenheit, gemeinsam in Erinnerungen zu schwelgen und miteinander zu lachen." Die Aktion dürfte unter dem Hashtag #RunWithSeb auch in den sozialen Netzwerken geteilt werden.

"The Final Lap" ist auch das Motto für Vettels Helmdesign an diesem Wochenende. Fans konnten sich dazu mit einem Porträtbild auf dem Helm des viermaligen Formel-1-Weltmeisters verewigen.

In der Pressekonferenz am Donnerstag hat sich Vettel ausführlich zu seinem bevorstehenden Rücktritt geäußert und auch dazu, worauf er sich nach dem Ende seiner Formel-1-Karriere am meisten freut.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.