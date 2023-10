Norris ärgert sich über verpasste Chance: Pole wäre drin gewesen!

Lando Norris erkämpft sich beim Großen Preis der USA in Austin den zweiten Startplatz - und ärgert sich über die verpasste Chance auf die Pole! "Ich denke, es war genug drin, um die Pole zu holen", glaubt der McLaren-Pilot nach dem Qualifying. "Ich weiß, dass Charles gesagt hat, dass er ein paar Fehler gemacht hat, aber das habe ich auch. Daher ist es ein bisschen schade."

Am Ende fehlten Norris lediglich 0,13 Sekunden auf die Polezeit von Leclerc. Dass die Bestzeit von Max Verstappen, die eigentlich zum ersten Startplatz gereicht hätte, wegen der Überschreitung der Tracklimits in Kurve 19 gestrichen wurde, kam noch hinzu. "Diese eine Chance haben wir vielleicht wieder verpasst", ärgerte sich Norris. "Aber ich bin trotzdem glücklich."

"Es war ein guter Tag und vom Endergebnis her wahrscheinlich nicht zu erwarten", musste der 23-Jährige anerkennen, der in Hinblick auf die Erwartungen etwas präziser wurde: "Ich hätte nicht erwartet, dass wir Ferrari schlagen, also stehen wir auf der Position, mit der wir gerechnet haben. Allerdings sind wir dichter an der Pole dran als wir erwartet haben."

"Es ist also ein guter Bonus für das gesamte Team", freute sich der McLaren-Pilot, der "nicht so viele Fehler gemacht wie letzte Woche", aber trotzdem nicht fehlerfrei blieb. "Es ist keine einfache Strecke, um alles zusammenzubringen", spielt Norris auf die verschiedenen Schwierigkeiten des Circuit of the Americas an.

Hinzu kam, dass er im dritten Teil der Qualifikation nur noch einen frischen Reifensatz zur Verfügung hatte. Ob das ein Nachteil war und der McLaren-Pilot mit einem weiteren Reifensatz möglicherweise auf Pole gefahren wäre, wollte er in der Pressekonferenz nicht beantworten. "Das ist eine dumme Frage", so Norris. "Das weiß man nicht. Wenn ich eine gute Runde gefahren wäre, hätte ich auch auf Pole gestanden, aber ich habe ein paar Fehler gemacht."

Norris: "Wir sind in einer guten Position"

Norris startet am Sonntag zwar vom zweiten Platz, allerdings von der sauberen Seite. Das könnte ein Vorteil, denn der zweitplatzierte Fahrer führte das Feld in vier der letzten fünf Rennen nach der ersten Runde an. "Es ist jedes Jahr anders, aber man weiß nie", dämpft er die Erwartungen. "Ich mag diese Statistiken nicht, sie bedeuten nichts!"

Lando Norris ist erstaunt, dass der McLaren konkurrenzfähig ist Foto: Motorsport Images

Dass der McLaren in Austin überhaupt konkurrenzfähig ist, erstaunt ihn. "Es ist etwas überraschend, denn die langsamen Geschwindigkeiten sind eigentlich unsere Schwäche und es gibt wenig Höchstgeschwindigkeiten hier, im Vergleich zu Katar und anderen Strecken", grübelt Norris. "Wir haben für Sonntag fast die bestmögliche Ausgangslage. Daher bin ich damit zufrieden."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.