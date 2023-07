Norris: Besser als Österreich wird es für McLaren wohl nicht

Nach dem überraschend starken vierten Platz von Spielberg träumt Lando Norris davon, es beim Heimspiel in Silverstone noch besser zu machen und zum ersten Mal vor dem Heimpublikum auf dem Podium zu stehen.

"Wenn es einen Ort in der gesamten Saison gibt, wo ich es mir mehr als alles andere wünschen würde, dann ist es hier", sagt der McLaren-Pilot. "So sehr ich jedes Podium oder jeden Sieg nehmen würde, das Heimrennen wäre mein liebster Ort dafür - selbst mehr als Monaco oder die anderen besonderen Rennen."

Doch die Frage ist, ob McLaren dazu auch in der Lage ist. Das Update am MCL60 hat in Spielberg gut funktioniert und ihn in beiden Qualifying-Sessions unter die Top 4 geführt. "Ich hoffe auf etwas Ähnliches", sagt Norris, "aber ich erwarte nicht, dass es besser werden wird."

Zwar betont er, dass McLaren "definitiv einen Schritt nach vorne" gemacht und auf die Konkurrenz aufgeholt hat, "aber Österreich war immer unser bestes Rennen der Saison". Dort hatte Norris 2020 seinen ersten Podestplatz in der Formel 1 geholt und 2021 einen weiteren folgen lassen. Und auch 2023 war mit Platz vier herausstechend im Vergleich zur restlichen Saison.

Daher ist die Frage, ob die Pace von Norris wirklich den Upgrades geschuldet war, oder ob er in Silverstone wieder in die hinteren Gefilde zurückrutschen wird. "Ich denke, wir können versuchen, unsere Pace an diesem Wochenende zu behalten - das ist unser Ziel. Besser zu sein, wäre vielleicht ein wenig viel verlangt", sagt er.

"Aber wenn wir einfach anfangen, unsere Positionen zu konsolidieren, dann wäre ich zufrieden", sagt Norris, der hofft, es wieder mit Mercedes und Aston Martin aufnehmen zu können.

Norris hofft: In Silverstone bester Brite

Mit Lewis Hamilton könnte er sich dabei an diesem Wochenende um die Position des besten Briten streiten. "Es kommt darauf an, ob Lewis innerhalb der Tracklimits bleibt", scherzt Norris. "Wenn wir mit Mercedes kämpfen könnten, wäre ich zufrieden."

"Mercedes hatte am vergangenen Wochenende einfach ein schwieriges Wochenende, ansonsten waren sie in jedem einzelnen Rennen in dieser Saison schneller", sagt er. "Sollten wir mit Mercedes mithalten, wäre das gut - nicht nur für uns, sondern auch für die Fans."

Doch wer wird am Sonntag der beste Brite sein? "Natürlich gibt es auch noch Alex [Albon], aber ich möchte sagen ich", so Norris. "Ich möchte zuversichtlich sein und ich sagen. Ich denke, dass wir nach dem Training ein gutes Verständnis haben werden, wo wir stehen und ob es nah genug an Mercedes dran sein wird."

McLaren nach Upgrade nicht einfacher zu fahren

Bislang war die Saison von McLaren aber eine Achterbahnfahrt, sodass man nie genau wusste, was herauskommen wird. "Auf einigen Strecken hat das Auto sehr gut funktioniert und auf anderen nicht so gut", sagt er.

Das Upgrade von Spielberg hat das Auto zumindest schneller gemacht, "aber es ist nicht einfacher zu fahren", betont Norris. "Das ist das nächste Ziel. Aber wie gesagt: Österreich war unser bestes Rennen, und ich denke nicht, dass es viel besser wird."

"An diesem Wochenende werden wir versuchen, es besser zu machen, aber wir müssen einfach versuchen, in dem Bereich zu bleiben, in dem wir fahren. Wenn wir gegen die Astons antreten können, sind wir immer noch sehr zufrieden. Wenn wir gegen Mercedes antreten können, sind wir immer noch sehr zufrieden. Aber selbst das ist, glaube ich, noch eine ziemlich große Herausforderung."

Mit Bildmaterial von circuitpics.de.