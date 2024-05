Norris endlich am Ziel: Ein Sieg für die ganze Familie

Für ihn gab es das wohl schönste Vatertags-Geschenk dieses Jahr schon ein paar Tage früher: Lando Norris' Vater Adam erlebte am Wochenende den langersehnten ersten Grand-Prix-Sieg seines Sohnes vor dem heimischen Fernseher in Britsol - und war danach außer sich vor Freude: "Der Cider fließt bereits in Somerset, jetzt steigt die große Party", lacht Norris Sr. nach dem Rennen bei der Liveschalte mit den Kollegen von Sky.

Denn für den Rennfahrer-Papa ist der Sieg seines Sohnes auch Belohnung für die vielen eigenen Opfer, die er und seine Familie über die Jahre gebracht haben: "Ihr habt 110 (Rennen in der Formel 1) gesehen, aber ich habe mal grob überschlagen: Ich glaube, bei mir waren es um die 900 Rennen, bei denen ich in den letzten 16 Jahren war", sagt Norris und strahlt: "Es ist eine lange Zeit, aber jetzt ist es endlich vollbracht, wir haben es geschafft!"

"Tausende Nachrichten und Glückwünsche" hätten ihn nach dem Triumph in Miami erreicht, "alle freuen sich", so Norris, der verrät: "Auch Lewis' (Hamiltons) Vater hat mir zum Beispiel geschrieben nach dem Rennen." Eltern wüssten eben, wie bedeutend dieser Moment sei: "Man macht als Eltern schon viel durch und es ist interessant, wie viele Stunden man da reinsteckt und sie unterstützt. Es ist einfach eine Menge Zeit."

Norris erklärt: "Die Leute realisieren nicht, dass es auch viele schlechte Tage gibt neben den guten." Nicht selten hätte auch er daran gezweifelt, ob der Traum von der großen Formel-1-Karriere wirklich das Richtige sei für seinen Sohn: "Nach fünf Jahren denkt man sich: 'Okay, das war's, das ist einfach zu viel.' Zu viele Wochenenden weg von Zuhause, weg von der Familie."

In Melbourne und Schanghai war Adam Norris (l.) zuletzt noch mit vor Ort Foto: Motorsport Images

"Es ist einfach eine sehr lange Reise. Umso größer ist jetzt die Freude, weil man sich ja immer gefragt hat, ob man das je erreichen wird - weil dieser Punkt so weit weg ist, wenn man startet: Wird man es je in die Formel 1 schaffen? Wird man je ein Rennen gewinnen?" Nun sei der Tag endlich gekommen. "Einfach herausragend", findet Norris Sr.: "Das macht es all das wert. Jetzt gibt es nur noch eine Sache als nächstes: Weltmeister werden!"

Button: Für die Eltern "ist es noch spezieller"

Sky-Experte Jenson Button muss bei den euphorischen Worten von Papa Norris schmunzeln: "Wenn du als Fahrer deinen ersten Grand Prix gewinnst, ist es großartig. Aber ich glaube für die Väter und Mütter ist es noch spezieller, weil man einfach so stolz ist", sagt der Weltmeister von 2009, der in der Formel 1 auch eher zu den Spätzündern gehörte.

113 Rennen lang musste Button in der Königsklasse warten, bis beim Großen Preis von Ungarn 2006 endlich der Knoten platzte - durch Norris fühlt er sich auch wieder an seine eigene Geschichte erinnert: "Jeder fühlt das natürlich auf seine eigene Art, aber selbstverständlich ist es wie eine Erleichterung, das erste Rennen zu gewinnen. Man ist so aufgeregt, aber dann steigt man aus dem Auto und hat für die nächsten zwei Stunden eine Kamera im Gesicht."

Button: "Es ist wirklich eine emotionale Achterbahnfahrt. Aber der beste Zeitpunkt für Lando wird sein, wenn er am Abend nach Hause kommt, oder wo auch immer er übernachtet, sich hinsetzt und mal einen Moment für sich selbst hat. Dann kommen diese Momente aus dem Auto nochmal zurück und dann wird er das breiteste Grinsen auf seinem Gesicht haben."

Schon Klein-Lando sammelte viele Pokale, nur der F1-Siegerpokal ließ auf sich warten Foto: Motorsport Images

Doch nicht nur das Kurzzeitgedächtnis meldet sich nach dem Rennen und dem anschließenden Emotions-Überfluss bei Norris, wie der Premierensieger auf der Pressekonferenz selbst verrät: "Man hat diese Flashbacks all der Momente: Ich erinnere mich jetzt zum Beispiel, wie ich das allererste Mal in meinem Leben an der Rennstrecke war, mit fünf oder sechs Jahren."

Norris: "Wie mein Bruder, mein Vater und ich da einfach standen und den Autos beim Vorbeifahren zugeschaut haben - und heute stehe ich jetzt hier ganz oben auf dem Podium. Man denkt an diese Momente und deshalb will ich als erstes über sie sprechen, denn mit ihnen habe ich all diese Momente geteilt und will einfach ein großes Danke sagen."

Gleiches gelte für seine Großmutter: "Ihr geht es zur Zeit nicht so gut. Ich habe sie letzte Woche gesehen und habe ihr gesagt, dass ich ein Rennen gewinnen werde. Ich habe nicht gesagt wann - nur, dass ich gewinnen werde. Dass es so schnell gehen würde, habe ich natürlich nicht gedacht, aber ich bin selbstverständlich sehr glücklich darüber", strahlt Norris.

Norris widmet ersten Sieg seiner Familie

Bereits direkt nach dem Rennen habe er kurz mit seinen Eltern gesprochen, mit seiner Mutter in Belgien und eben Vater Adam in England: "Mein Dad wünscht sich jetzt natürlich, dass er hier wäre, denn er kommt zu einigen Rennen." Zuletzt war das etwa beim vorigen Lauf in China der Fall, wo Adam Norris noch mit von der Partie war: "Bloß diesmal war er nicht dabei. Das bereut er jetzt sicher", schmunzelt Lando.

Jetzt will jeder ein Stück Lando: Viel Jubel um Miami-Premierensieger Norris Foto: Motorsport Images

An den warmen Worten für seine Eltern ändert das aber nichts: "Meine Eltern haben mir sehr geholfen und erlaubt, dass all das passiert. Sie haben mich zum Racing gebracht, mich unterstützt, es mir ermöglicht in die Formel 1 zu kommen und meinen Traum zu erreichen: Das zu tun, was ich liebe, schon seit ich ein Kind bin. Ich bin sehr dankbar für alles, was sie für mich getan haben und die Position, in der ich jetzt bin."

Folgerichtig widmet Norris den ersten Triumph in der Formel 1 seinen Liebsten: "Dieser Sieg ist für meine ganze Familie, nicht nur für meine Mum und meinen Dad. Ich bin immer viel gereist, war lange Zeit weg, und sie alle haben mir vom ersten Tag an geholfen: Mein Bruder, meine Schwestern, meine Großeltern, einfach alle. Das ist alles für sie."

Mit Bildmaterial von circuitpics.de.