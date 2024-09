Norris erklärt: So verhalf er Piastri zum Sieg in Baku

Lando Norris fuhr beim Formel-1-Rennen in Baku von Startplatz 15 auf Rang vier, während sein McLaren-Teamkollege Oscar Piastri seinen zweiten Grand-Prix-Sieg feierte. Der Brite war überrascht, dass er Max Verstappen schlagen konnte und freute sich, dass er zumindest "eine kleine Rolle" bei Piastris Sieg gespielt hatte.

Piastri reagierte nicht sofort auf den Stopp von Sergio Perez und lief Gefahr, durch einen Undercut Zeit zu verlieren. "Ich bin nicht extra langsam gefahren, sondern hing hinter Alexander [Albon] fest und musste meine Reifen schonen", so Norris, der Perez ein wenig einbremste. "So konnte ich ihm helfen, vorne zu bleiben. Das war für das Team und genau das müssen wir tun. Es hat mein Rennen nicht beeinflusst, aber es hat Oscar geholfen. Das zu tun und Vierter zu werden, war großartig."

Norris war im Qualifying nur 17. geworden, weil eine gelbe Flagge eine gute Runde des Briten zunichte gemacht hatte. So musste er im Rennen mächtig aufholen, was ihm auch gelang. Dank einiger Probleme der Konkurrenz durfte Norris in Aserbaidschan von Platz 15 starten: Pierre Gasly wurde disqualifiziert, Lewis Hamilton startete aus der Boxengasse.

Alternative Strategie und gute Pace

Der McLaren-Pilot setzte zudem auf eine alternative Strategie und ging mit harten Reifen ins Rennen. Er erwischte einen guten Start und fuhr schnell in die Top 10, bis er hinter Albon stecken blieb, der ebenfalls auf harten Reifen unterwegs war. Gasly hielt auch einige Fahrer auf Medium-Reifen auf, die früh an die Box kamen, darunter Verstappen und George Russell.

Dann kam Fernando Alonso an die Box und Norris hatte einige Zeit freie Fahrt, bevor er in Runde 38 zum Service kam. Russell überholte Verstappen und fuhr auf das Podium, während Norris den Niederländer im Red Bull einholen musste. Er überholte Verstappen und sicherte sich in einem spannenden Rennen den vierten Platz.

"Wir hätten heute nicht mehr erwarten können", sagt ein überglücklicher Norris nach dem Rennen. Der Brite sicherte sich mit der schnellsten Rennrunde auch den Bonuspunkt und verkürzte seinen Rückstand auf Verstappen von 62 auf 59 Punkte. In der Konstrukteurswertung übernahm McLaren die Führung vor Red Bull.

Das perfekte Auto

"Wir wären mit Platz acht zufrieden gewesen, denn wir gehören zu den Top-4-Teams und ich wäre das letzte Auto gewesen. Wir hatten einen guten Start und eine gute Strategie. Ich wäre gerne früher an Alexander vorbeigekommen. Er machte uns das Leben schwer. Nach seinem Stopp war meine Pace auf der Strecke die beste. Ich habe mir auf den harten Reifen einen guten Vorsprung herausgefahren und das Potenzial voll ausgeschöpft."

Das Auto sei "geflogen", so Norris, umso mehr ärgerte er sich über die unglückliche Situation im Qualifying. Dennoch freut er sich, Verstappen geschlagen zu haben, auch wenn er "ein bisschen überrascht" war. "Ich habe nicht erwartet, ihn von Platz 15 aus zu schlagen", sagt Norris. "Ich war realistisch gesehen 20 bis 22 Sekunden hinter ihm. Ich habe nicht erwartet, ihn zu besiegen."