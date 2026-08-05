Norris fünfter unterschiedlicher Sieger in Folge: Wann gab es das schon?

Lando Norris (McLaren) war beim Formel-1-Rennen in Ungarn 2026 bereits der fünfte unterschiedliche Sieger in Folge. Nachdem vor allem Kimi Antonelli (Mercedes) die Frühphase der Saison dominiert hatte und fünfmal hintereinander gewinnen konnte, herrscht seitdem durchaus Abwechslung auf dem Siegerpodest.

Los ging die aktuelle Serie mit Lewis Hamilton, der in Barcelona sein erstes Rennen für Ferrari gewinnen konnte. Es folgten die Siege von George Russell (Mercedes) in Österreich und Charles Leclerc (Ferrari) in Silverstone, bevor Antonelli in Belgien doch noch einmal zuschlagen konnte.

Durch die wiedererstarkte Form von McLaren ist nicht auszuschließen, dass sich die Serie in Zandvoort noch fortsetzen könnte. Zumindest lag Oscar Piastri am Hungaroring zeitweise in Führung und wäre wohl Zweiter geworden, wenn ihn nicht ein Getriebedefekt ereilt hätte.

So ging der zweite Platz an Max Verstappen (Red Bull), mit dem man ebenfalls immer rechnen muss und der die Serie ebenfalls noch ausbauen könnte. Zutrauen darf man ihm alles. Oder gibt es gar mal wieder einen kompletten Außenseitersieg?

Wie dem auch sei: Ganz so rar sind fünf unterschiedliche Rennsieger in Serie in der Formel 1 nicht. Das letzte Mal ist noch gar nicht so lange her: Erst Ende 2024 gab es sogar sechs unterschiedliche Sieger in Folge - darunter Carlos Sainz' Erfolg in Mexiko oder George Russells Triumph in Brasilien in einer Saison, die von Red Bull zunächst dominiert wurde, bevor McLaren das Zepter übernahm.

Wann wir in diesem Jahrtausend - alles andere würde wirklich ausufern - schon einmal mindestens fünf Sieger in Serie gesehen haben, seht ihr in der Fotostrecke. Darunter sind klare Kandidaten wie 2012, als die Saison mit sieben verschiedenen Siegern begann, aber auch Überraschungen mit der Beteiligung von 2002 oder 2004.

Und wo der aktuelle Rekord liegt, das verraten wir auch ganz am Ende der Fotostrecke. Klickt euch also rein!