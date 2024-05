Norris hat "zu hart gepusht", aber: "Die Upgrades funktionieren"

Eigentlich schien die Poleposition für das Sprintrennen in Miami (hier live im Ticker verfolgen) schon für Lando Norris auf dem Tisch zu liegen. Der Brite hatte mit seinem rundum erneuerten McLaren die Konkurrenz in den ersten beiden Abschnitten ziemlich gut in Schach gehalten und in SQ2 auch eine schnellere Rundenzeit als Max Verstappen in SQ3 gefahren.

Doch die Pole war für Norris am Ende weit entfernt. Mehr noch: Er landete im letzten Abschnitt nur auf Rang neun. Gerade einmal 0,004 Sekunden retteten ihn vom zehnten Platz von Nico Hülkenberg.

An seine Zeit aus SQ2 reichte er bei weitem nicht heran, stattdessen fehlten ihm rund neun Zehntel auf seine vorherige Runde - und das trotz weicherer Reifen. Die Erklärung ist aber schnell gefunden: "Ich habe schlicht zu hart gepusht, ganz einfach", ärgert er sich. "Das Auto fühlte sich sehr gut an, aber ich war einfach dumm. Ein paar Fehler in Kurve 1 und dann ging es bergab."

"Es ist schade", hadert er. Denn Norris weiß, dass er damit eine gute Chance auf ein starkes Ergebnis im Sprint mutmaßlich verspielt hat. Denn von Platz neun aus dürfte es schwierig werden, noch bis ganz nach vorne zu kommen.

Zwar hat er noch Hoffnung, weil die Pace "sehr gut" gewesen sei, wie er betont, "aber ich bin einfach enttäuscht über den heutigen Tag. Morgen werde ich aber mein Bestes geben."

McLaren dürfte sich sicher ebenfalls mehr ausgerechnet haben. Denn der Rennstall hat ein wirklich umfangreiches Update-Paket mit nach Miami gebracht, das einen richtigen Schub bringen sollte. "Unsere Hoffnung ist, dass es uns näher an Red Bull bringt", sagt Geschäftsführer Zak Brown ganz unverblümt.

Und ausgerechnet Norris hatte das volle Paket, das zehn wichtige Punkte umfasst. Teamkollege Oscar Piastri muss am Wochenende hingegen mit einem "Upgrade Light" auskommen, wie Brown es nennt. Er bekommt nur ein paar neue Teile, den Rest in Imola. Trotzdem landete der Australier im Sprint-Qualifying als Sechster deutlich vor Norris.

"Es war für alle eine schwierige Session", sagt er. "Ich weiß nicht, ob sich die Strecke verändert hat oder ob wir alle dachten dass der Soft deutlich besser sein würde, aber meine Runde fühlte sich wirklich furchtbar an, aber trotzdem war ich Sechster. Also müssen alle anderen einen schlechten Run gehabt haben."

Dass Norris so weit hinten war, findet Piastri "seltsam", denn in SQ2 hatte der Brite noch die Bestzeit des Tages erzielt. Das zeigt aber auch, dass das Upgrade eigentlich funktionieren sollte.

Norris bestätigt das: "Das Team hat einen guten Job gemacht, die Upgrades funktionieren", sagt er. "Ich bin zufrieden mit allem - außer mit einer Sache."

