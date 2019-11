Norris in Brasilien stinksauer über schwache Pace

Für McLaren war das Formel-1-Rennen in Brasilien ein echter Erfolg. Mit Platz drei von Carlos Sainz schaffte es das Traditionsteam endlich wieder auf das Podium. Auch Carlos Sainz holte auf Platz acht wichtige Punkte, jedoch war der Youngster über die Pace verärgert.

"Ich bin verflucht langsam", lautet die jugendfrei Übersetzung des Funkspruches von Norris nach dem Rennen. Während das Team seine Leistung honorierte, meckerte der Brite über die Pace seines McLaren-Boliden. Das Team hat auch schon den Übeltäter ausgemacht: Die Reifen, die nicht gut funktioniert hätten.

"Ja, das war ein hartes Rennen", so Norris gegenüber 'Sky'. "Von der Pace her waren alle Autos so nahe beisammen. Es war so eng. Es war daher sehr schwierig zu überholen, abgesehen bei Fehlern. Der Großteil des Rennens war eigentlich ganz gut und ganz positiv, aber der zweite Stint auf dem harten Reifen ... nun, das war kein Risiko."

"Wir dachten, das wäre die beste Strategie", erklärt Norris. "Ich bin froh, dass wir diese Entscheidung getroffen haben, da wir noch lange fahren mussten. Wir dachten nicht, dass der Medium halten würde oder dass er am Ende einknicken würde. Wir haben das gemacht, wovon wir dachten, was richtig wäre."

Jedoch hat Norris die Reifen nicht ins Arbeitsfenster bekommen, weshalb er in seinem McLaren nicht mehr mithalten konnte. "Statt anzugreifen, musste ich mich gleich verteidigen" so das nüchterne Fazit des 20-Jährigen. "Wir haben Arbeit vor uns. Ein paar Dinge waren stark, das können wir mitnehmen. Das war ein verrücktes Rennen. Es wäre einfach schön gewesen, ein wenig weiter vorn zu landen."

Mit Bildmaterial von LAT.