Norris: Kein Mitleid für Ricciardos Schwierigkeiten bei McLaren

Audio-Player laden

Lando Norris sagt, er habe kein Verständnis für Daniel Ricciardos Schwierigkeiten, mit dem McLaren MCL36 Formel-1-Auto in Form zu kommen. Norris beharrt darauf, dass das diesjährige Auto anfangs auch nicht zu ihm gepasst habe und er seinen Fahrstil ändern musste, um auf hohem Niveau zu fahren.

Der Brite erklärt, er habe versucht, Ricciardo durch den Austausch von Informationen zu helfen, betont aber, dass es letztlich nicht seine Aufgabe sei, seinem Teamkollegen zu helfen, auf Touren zu kommen.

Auf die Frage, ob er Mitgefühl für Ricciardos Situation habe, da der MCL36 sehr schwierig zu fahren sei, stellt Norris seine Position klar: "Ich sage es nur ungern, aber ich würde nein sagen", so der Brite. "Die Leute würden mich wahrscheinlich hassen, wenn ich das sagen würde."

Norris: "Muss mich auf mich selbst konzentrieren"

"Es ist schwierig, denn man weiß nie, ob ich in der Zukunft mit diesem Auto oder mit einem anderen Team auch auf so etwas stoßen könnte. Ich will mir also nie widersprechen, wenn ich in die Zukunft gehe. Ich muss mich einfach auf mein Fahren und meinen Job konzentrieren. Es ist nicht meine Aufgabe, mich auf jemand anderen zu konzentrieren."

"Ich bin kein Fahrertrainer, ich bin nicht hier, um zu helfen und solche Dinge zu tun. Ich bin hier, um mein Bestes zu geben, und das war's. Es ist also schwierig, wenn die Leute die Erwartung haben, dass es meine Aufgabe ist, auch diese anderen Dinge zu tun, obwohl das nicht wirklich der Fall ist", sagt der McLaren-Pilot.

"Und es ist auch so, dass, wenn ich ein paar Jahre lang keine guten Leistungen erbringe, es auch das Ende meiner Karriere sein kann, das Ende meines Fahrens und der Formel 1. Ich muss mich also den größten Teil der Zeit auf mich selbst konzentrieren. Und jeder Fahrer muss sich an die Gegebenheiten anpassen, in denen er sich befindet, und ich habe das Gefühl, dass ich das tun musste."

Norris: Bei den Testfahrten war Ricciardo noch besser

Norris betont zudem, dass der MCL36 für ihn auch nicht einfach zu fahren ist: "Es ist kein Auto, in das ich einfach so einsteigen kann und mit dem ich mich wohl fühle und das ich so fahren kann, wie ich will", sagt er.

"Aber ich habe nicht das Gefühl, dass man mit irgendeinem Fahrer in der Startaufstellung Mitleid haben muss, weil er nicht in der Lage war, einen so guten Job zu machen", stellt Norris klar.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.