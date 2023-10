Norris kontert Alonso: Fernando sagt immer irgendwelche Dinge

Mit der aufstreben Pace des McLaren-Formel-Teams bahnt sich zu Saisonende noch ein enger Kampf zwischen dem Team aus Woking und Aston Martin um den 4. Platz in der Konstrukteurs-WM an. Aktuell liegt McLaren bei noch 6 zu fahrenden Rennen und gleich 3 Sprintwochenenden 49 Punkte zurück, doch in Japan konnte man bereits 29 Punkte aufholen, was zeigt, dass sich das Blatt schnell wenden kann.

McLaren hat öffentlich bereits erklärt, dass man Aston Martin in der Meisterschaft noch überholen wolle, was Aston-Martin-Pilot Fernando Alonso in der Pressekonferenz vor dem Großen Preis der Katar am Donnerstag jedoch als "überambitioniert" betitelte.

McLaren-Pilot Lando Norris hält jedoch dagegen, als er auf die Aussagen des Spaniers angesprochen wurde. "Wie viele Punkte haben wir letztes Wochenende geholt? Über 20, glaube ich. Das ist also definitiv nicht überambitioniert. Fernando ist einfach Fernando."

Norris: Wäre "dumm" von Alonso das Gegenteil zu glauben

"Er wird immer etwas sagen. Er stellt sich selbst immer sehr gut dar oder lässt andere Leute schlecht aussehen. Darin ist er sehr gut. Ich glaube nicht, dass wir in irgendeiner Weise zu selbstbewusst sind. Ich glaube, wir sind die Letzten, die jemals übermütig waren, wenn es darum ging, etwas zu sagen."

"Vor allem ich, aber ich dachte, dass wir viel mehr Punkte zurückliegen würden. Dass wir sie also noch mit 49 Punkten Rückstand schlagen bei noch sechs ausstehenden Rennen, mit zwei Autos, die gut für uns laufen, während sie Mühe haben, zwei Autos in Q3 zu bringen und am Ende des Rennens oben in der Wertung zu haben, ist drin", so Norris.

Katar die nächste McLaren-Strecke?

Auf dem Papier sollte die Strecke in Katar dabei wieder ein gutes Pflaster für McLaren sein, da der Kurs ähnliche Charakteristiken aufweist wie Japan, wo Lando Norris und Teamkollege Oscar Piastri zusammen auf dem Podium standen.

Der Brite zeigt sich daher zuversichtlich: "Ich bin zuversichtlich, dass wir ein weiteres starkes Wochenende auf dem Niveau von Japan haben werden", sagt er. "Aber es ist schwer zu sagen. Ich glaube, dass Mercedes an diesem Wochenende schnell sein kann, Ferrari dafür vielleicht nicht ganz so stark."

"Unser Ziel ist es jedenfalls, das zu wiederholen, was wir in Japan geschafft haben. Ich denke, nach Japan, wenn ich mir die Rennpace anschaue, war unsere Pace sehr stark, sogar im Vergleich zu Max. Ich bin mit 19 Sekunden Rückstand ins Ziel gekommen, wahrscheinlich habe ich aber 8 Sekunden hinter dem VSC auf Sergio [Perez] verloren."

"Wir wären also 10 bis 12 Sekunden hinter Max gewesen. Ich denke, das war ziemlich, ziemlich unglaublich für uns, so etwas zu erreichen. Unser Ziel ist es also, an diesem Wochenende dasselbe zu erreichen. Ob wir es schaffen, den Rückstand aufzuholen, oder ob die Lücken größer werden, ist schwer zu sagen. Wird es ein Sieg werden? Ich glaube nicht."

Fehlt gar nicht mehr so viel auf Red Bull?

Schaut man sich die Daten des Rennens an, so war Norris rund 3 Zehntel pro Runde langsamer als Max Verstappen an der Spitze in Japan. Gleichzeitig ist sich der 23-Jährige aber auch bewusst, dass Red Bull mit Verstappen am Steuer wahrscheinlich nicht das volle Potenzial ausschöpfen wird.

"Ich habe das Gefühl, dass Max vielleicht ein bisschen mehr in der Tasche hat, als wir", meint er. "Sogar in Japan, als es einfach war, habe ich so viel wie möglich gepusht. Denn man weiß nie, ob Max ein Problem hat oder was passieren kann. Deshalb habe ich immer das Gefühl, dass es besser ist, das zu tun als immer nur zu entspannen und in diese zu entspannte Zone zu fallen."

"Aber es ist auch unwahrscheinlich, dass Max das Tempo nicht erhöhen kann. Er hat ein fahrbareres Auto als wir, glaube ich, im Moment. Unser nächstes Ziel bei der Entwicklung ist es, das Auto noch ein bisschen schneller zu machen, aber auch, es unter verschiedenen Bedingungen leichter fahrbar zu machen."

"Es steht auf Messers Schneide, wenn man nicht zu 100 Prozent pusht. Ich habe das Gefühl, dass wir einen guten Job machen, wenn wir dieses Niveau finden, aber es ist einfach sehr schwierig. Sobald sich die Bedingungen ändern, gehen wir entweder in die eine oder in die andere Richtung, und dann haben wir noch mehr zu kämpfen. Beständigkeit ist auch ein nächstes Ziel, und ich denke, dass das alles irgendwie zusammenhängt, und das ist es, was wir brauchen, um gegen sie wirklich herauszufordern."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.