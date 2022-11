Norris kritisiert FIA-Kommissare nach Strafe für Leclerc-Unfall

Audio-Player laden

Lando Norris hat die Strafe in Frage gestellt, die er für seinen Zusammenstoß mit Charles Leclerc nach dem ersten Safety-Car-Neustart beim Formel-1-GP von Sao Paulo erhalten hatte. Er schlug außerdem vor, dass die FIA mehr ehemalige Formel-1-Fahrer als Stewards einsetzen sollte, um das Verständnis für Zwischenfälle insgesamt zu verbessern.

Norris brachte Leclerc in Kurve sechs ins Schleudern, als der Ferrari-Pilot versuchte, außen an ihm vorbeizugehen. Leclerc schlug mit der Nase seines Autos in die Leitplanke ein, konnte aber an die Box zurückkehren und das Rennen fortsetzen, nachdem er sich einen neuen Frontflügel montieren ließ. Er konnte sich schließlich auf den vierten Platz verbessern.

Norris erhielt eine Fünf-Sekunden-Strafe und zwei Strafpunkte und schied später mit einem elektrischen Problem aus dem Rennen aus. Im Nachhinein betont er, dass es sich um einen Rennzwischenfall handelte und dass er den Zusammenstoß mit dem Ferrari nicht vermeiden konnte.

Norris: Leclerc ging Risiko ein, nicht ich

"Er hat versucht, außen herumzufahren, und das ist Rennsport", sagt er über den Kontakt. "Wenn jemand sagt, er solle versuchen, ein bisschen enger zu fahren, dann sollte er selbst versuchen, ein Auto zu fahren."

Auf die Frage, ob die Stewards heutzutage vielleicht zu sehr darauf bedacht seien, die Schuld zuzuweisen, meint Norris: "Ich glaube, manchmal schon. Ich glaube, es ist so schwierig für sie, sich in meine Lage zu versetzen, zum Beispiel in diesem Fall. Charles ging das Risiko ein, außen herum zu fahren."

"Das Erste, was man im Rennsport lernt, ist normalerweise, nicht außen herumzufahren, und wenn man es doch tut, muss man viel Platz lassen. Wir waren in der schnellsten Kurve der Strecke, also war er derjenige, der das Risiko einging, nicht ich."

Für einen ähnlichen Unfall in Österreich zwischen Sergio Perez und George Russell wurde in dieser Saison bereits das gleiche Strafmaß gewählt. Perez bremste sich außenherum in Kurve vier am Mercedes-Piloten vorbei und versuchte auf der Außenlinie ein Überholmanöver, ehe er von Russell getroffen wurde, wofür der Brite ebenfalls eine Fünf-Sekunden-Strafe kassierte.

Norris will mehr Ex-Fahrer als Stewards

Norris schlägt vor, dass es mehr Fahrer-Stewards geben sollte, obwohl tatsächlich zwei ehemalige Formel-1-Rennfahrer in Brasilien in der Jury saßen, mit Derek Warwick als Fahrervertreter und Roberto Moreno als lokalem Vertreter.

"Sehen sie sich den Vorfall nur von einer Außenkamera aus an und sagen, dass er den Unfall verursacht hat, oder verstehen sie auch, ob er alles getan hat, um einen Unfall zu vermeiden?", fragt Norris in Richtung der Rennkommissare.

"Nichts gegen die Stewards, die wir haben, aber ich glaube, dass sie zu oft nicht verstehen, wie es ist, im Auto zu sitzen und das Auto mit den Geschwindigkeiten zu fahren, die wir in einigen der Kurven, die wir fahren müssen, erreichen."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.