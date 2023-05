Norris lobt jungen Teamkollegen: "Piastri pusht mich mehr als Ricciardo"

Im Sommer letzten Jahres entschied sich McLaren gegen Top-Star Daniel Ricciardo und für Supertalent Oscar Piastri. Neben vielen Schlagzeilen um das Loseisen des jungen Australiers von seinem bisherigen Team Alpine war der Australien-interne Fahrertausch ein sehr kostspieliges Unterfangen. Eine niedrige zweistellige Millionensumme musste Ricciardo als Abfindungszahlung zugestanden werden.

Doch das Investment in die Zukunft scheint sich bereits auszuzahlen. Jedenfalls dann, wenn man den Worten von Teamleader Lando Norris Glauben schenken möchte.

Er sieht Piastri schon jetzt auf einem besseren Niveau als Ricciardo. "Er hat mich wahrscheinlich ein bisschen mehr unter Druck gesetzt als das in den letzten Jahren (mit Ricciardo als Teamkollege; Anm. d. Red.) der Fall war", erklärt der Brite auf der Pressekonferenz vor dem Großen Preis von Miami.

In Saudi-Arabien landete Piastri schon vor Norris

Bei zweiten Saisonrennen in Saudi-Arabien kam Piastri bereits das erste Mal vor Norris ins Ziel und überholte den deutlich erfahreneren Stallkollegen sogar auf der Strecke. Auch wenn das größtenteils der Strategie geschuldet war, die für die beiden McLarens nach einem Fahrzeugschaden in Runde eins weit vom Plan abwich.

Oscar Piastri und Lando Norris sind offenbar ein gutes Match Foto: Motorsport Images

Piastri ein bodenständiger Typ und harter Arbeiter"

Vor allem beim Feedback sieht der 23-Jährige viele Gemeinsamkeiten: "Abgesehen davon schildern wir beide unsere Sicht der Dinge und erzählen, was mit dem Auto los ist und was wir uns vom Auto wünschen - und das passt sehr gut zusammen. Ich würde nicht sagen, dass wir den gleichen Fahrstil haben, aber unsere Kommentare und Beschwerden sind im Allgemeinen immer die gleichen. Das ist positiv. Er ist ein netter Kerl, bodenständig, ein normaler Typ, ein harter Arbeiter. So macht es Spaß."

Insbesondere nach dem verkorksten Saisonstart von McLaren ist es zumindest schon mal ein gutes Zeichen, dass die Stimmung bei den Fahrern positiv ist. Norris sieht es sowieso nicht so eng, denn die schlechte Laune wegen des Auftakts sei laut eigener Aussagen "etwas von den Medien übertrieben" worden.

Vor dem Rennen in Miami liegt McLaren auf dem fünften Rang in der Konstrukteurs-WM. Im Vergleich zu den beiden punktelosen Wochenenden in Bahrain und Dschidda zu Beginn gab es in den vergangenen Grands Prix einen deutlichen Aufwärtstrend. Die langen Geraden in Miami sind jedoch nicht unbedingt die Leibspeise des MCL60. Die Papayas haben wie schon im vergangenen Jahr mit einem zu hohen Luftwiderstand zu kämpfen.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.