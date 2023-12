Norris lobt Stella: Kann mir keinen besseren Teamchef vorstellen

Lando Norris sagt, er könne sich "keinen besseren Teamchef" wünschen als Andrea Stella. Der Italiener war 2023 in seine neue Rolle gekommen, als Vorgänger Andreas Seidl im Winter einen Wechsel zu Sauber forcierte, wo er neuer Geschäftsführer wurde.

Unter der Führung des Deutschen hatte McLaren in den vergangenen Jahren einen Aufschwung erlebt, doch unter Stella lief es zu Saisonbeginn 2023 nicht rund. Das Team krempelte daraufhin seine komplette technische Struktur um und schwang sich anschließend im Sommer teilweise sogar zur zweiten Kraft hinter Red Bull auf.

Im Team weiß man es derweil zu schätzen, dass mit Stella ein Mann aus den eigenen Reihen zum Nachfolger Seidls aufgestiegen war, der zudem als effektiver Kommunikator gilt.

Aus diesen Gründen glaubt Norris, dass es keinen besseren Kandidaten für die Führung von McLaren gibt. Auf die Frage, ob das Fahrerlager zu Recht so überzeugt von Stella sei, antwortete er: "[Ich fühle] genau dasselbe."

"Ich habe neulich ein Interview gegeben und ihm gedankt. Ich denke, es geht nicht nur um ihn", sagt Norris. "Man muss auch vielen anderen Leuten im Team danken, denn sie haben einen großen Teil der Arbeit geleistet."

"Andrea ist einfach der Regisseur des Ganzen. Er ist der Produzent am Set und alle anderen sind die Schauspieler, aber alle müssen sehr gut zusammenarbeiten. Das ist es, was sie tun", lobt er. "Er hat also einen großartigen Job gemacht. Ich bin sehr, sehr froh, ihn da zu haben, wo er ist."

"Er macht jedes Wochenende eine Menge für das Team, was die Rennen, das Qualifying und all das angeht. Ich könnte mir keinen besseren Teamchef wünschen", so Norris.

David Sanchez wurde verpflichtet, während der langjährige Red-Bull-Chefdesigner Rob Marshall am 1. Januar 2024 offiziell seine Arbeit als Chef für Technischer Direktor in Woking aufnehmen wird.

Das nächstjährige Auto wird auch das erste sein, das vor Ort im neuen Windkanal des Teams getestet wird, wodurch die Anmietung und der Transport von Testelementen zum Toyota-Werk in Köln entfällt.

Diese Schritte zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit von McLaren werden entscheidend sein, um Norris von einem neuen Vertrag zu überzeugen, da der aktuelle Kontrakt des Briten Ende 2025 ausläuft.

Er fügt hinzu: "Ich freue mich sehr. Wir haben einige Neuzugänge. Ich freue mich, weil wir endlich auf dem richtigen Weg sind und wissen, in welche Richtung wir gehen müssen."

