Norris: McLaren muss sich für 2023 Ferrari als Vorbild nehmen

McLaren konnte zu Beginn der zweiten Formel-1-Ära mit Bodeneffekten im vergangenen Jahr kein Rennen gewinnen. Lando Norris erzielte beim Grand Prix der Emilia Romagna den einzigen Podiumsplatz des Teams.

Die Probleme mit dem MCL36 führten dazu, dass die Mannschaft aus Woking zum ersten Mal seit dem Beginn des von Andreas Seidl geleiteten Sanierungsplans einen großen Rückschritt in Sachen Wettbewerbsfähigkeit machen musste.

Vom dritten Platz in der Konstrukteursmeisterschaft 2020 fiel McLaren auf den fünften Platz hinter Alpine zurück, während das Unternehmen auf die Fertigstellung seines neuen Simulators und Windkanals wartet.

Ferrari hat neue Regeln optimal genutzt

In einem Exklusivinterview mit 'Autosport', das in der aktuellen Ausgabe des Magazins abgedruckt ist, nennt Norris den Vizeweltmeister von 2022 und vierfachen Rennsieger Ferrari als Vorbild, mit dem es über den Winter gleichzuziehen gilt.

"Das ist machbar. Ich denke, was sie gemacht haben, war extrem gut", sagt er. "Von dem Punkt, an dem sie (2021; Anm. d. R.) waren, als sie fast von uns geschlagen wurden, zu dem Punkt, an dem sie Siege einfahren und jedes Wochenende um Podestplätze kämpfen. Das ist es, was wir anstreben müssen. Ein solcher Sprung von einer Saison zur nächsten."

"Sie haben die neue Ära, das neue Regelwerk für die Formel 1 mit neuen Autos optimal genutzt, was ihnen einen größeren Sprung als je zuvor ermöglicht hat."

Zwar ist die große Regeländerung jetzt vorbei. "Aber es gibt noch viele Möglichkeiten für uns, so etwas zu erreichen", betont der McLaren-Pilot. "Und das ist es, wofür wir unsere Ziele setzen müssen."

Norris vertraut auf Ressourcen bei McLaren

Auf den neuen Windkanal wolle er nicht warten, fügt Norris hinzu. Dieser wird sich wahrscheinlich erst 2024 auf die Leistung des Autos auswirken, damit sich das Team merklich verbessern kann. Der Brite baut stattdessen darauf, dass das Team seine derzeitigen Ressourcen viel besser nutzen kann: "Tatsache ist, dass wir einen besseren Job machen müssen und das Team einen besseren Job machen muss, um ein besseres Auto zu haben."

"Ich denke, dass wir schon im nächsten Jahr Fortschritte machen müssen. Ich habe großes Vertrauen, dass wir das können. Wir haben sehr viel von dem, was wir brauchen, in den richtigen Bereichen und die richtigen Leute und so weiter."

"Es ist nur die letzte Hürde, die letzte Sache, um uns auf das gleiche Niveau zu bringen, um dann keine Ausrede gegen Red Bull, Mercedes und Ferrari zu haben. Das Team weiß, dass sie einen besseren Job machen müssen."

Norris will mit Sainz und Russell kämpfen

Obwohl Norris noch bis Ende 2025 bei McLaren unter Vertrag steht, räumt er ein, dass seine Ungeduld, zu gewinnen, durch die Wechsel seines Ex-Teamkollegen Carlos Sainz und seines Formel-2-Titelrivalen von 2018, George Russell, zu den Topteams Ferrari und Mercedes noch verstärkt wurde.

"Ich wünschte, ich wäre mit ihnen dort. Natürlich wünschte ich, ich wäre in diesem Kampf dabei", gibt er zu. "Ich habe das Gefühl, dass ich es verdiene, in diesem Kampf zu sein. Ich habe das Gefühl, dass ich dabei sein kann, und ich denke, es würde ein großartiger Kampf werden."

"Aber es ist einfach nicht die Position, in der ich im Moment bin. Ich werde in der Zukunft gegen sie antreten und das Gleiche tun können, was sie tun. "

