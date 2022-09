Norris: McLaren-Rivale Alpine hat 2022 einen "ziemlich schlechten Job" gemacht

Audio-Player laden

Lando Norris findet, dass McLarens Formel-1-Rivale Alpine in diesem Jahr einen "ziemlich schlechten Job" gemacht hat, um in der Konstrukteurswertung nur knapp vor McLaren zu liegen. Während sich die beiden Teams über weite Strecken der Saison einen engen Kampf um den vierten Platz in der Teamwertung hinter Red Bull, Ferrari und Mercedes lieferten, war es in den letzten Rennen das Alpine-Team, das sich etwas absetzen konnte.

Ein aggressiver Entwicklungsschub mit dem A522 hat Fernando Alonso und Esteban Ocon geholfen, den Vorsprung auf 24 Punkte auszubauen. Alpine scheint somit der Favorit zu sein, den vierten Platz mit weiteren Upgrades zu halten.

Doch anstatt sich darüber zu ärgern, wie McLaren im Kampf mit Alpine dasteht, ist Norris der Meinung, dass sein Team einen beeindruckenden Job gemacht hat, um so nah dran zu sein, wenn man bedenkt, wie schnell Alonso und Ocon waren.

Norris: Alpine "hatte in meisten Fällen das bessere Auto"

"Alpine ist uns so ziemlich seit dem ersten Tag der Saison voraus und war auch im Allgemeinen vorne", erklärt Norris am Donnerstag in Monza. "Es gab vielleicht drei oder vier Rennen in dieser Saison, in denen wir ein bisschen schneller waren als sie. Ansonsten hatten sie in den meisten Fällen, und zwar ganz klar in der Mehrzahl, das bessere Auto."

"Dass sie in der Meisterschaft nur knapp vor uns liegen, heißt also eher: Wir haben einen sehr guten Job gemacht und sie einen ziemlich schlechten."

Norris führt den Großen Preis von Australien an, wo Alonso aus der ersten Reihe hätte starten können, aber durch ein Problem im Qualifying aus der Bahn geworfen wurde, als Beispiele dafür, wo Alpine Fehler gemacht hat.

McLaren laut Norris teilweise "meilenweit entfernt"

"Wenn man sich die Abstände zwischen ihnen und uns im Qualifying ansieht, und manchmal auch ihre Pace im Rennen im Vergleich zu uns, dann war es umgekehrt nie so. Sie haben also ein besseres Auto."

"Sie haben im Laufe der Saison einfach einen schlechteren Job gemacht und mehr Fehler begangen. Sie hatten mehr Probleme mit dem Auto. Fernando lag in Australien im Qualifying auf P2 oder P3, und wir waren meilenweit davon entfernt. Ja, sie hatten ein besseres Auto, und das schon so ziemlich die ganze Saison über."

Norris beklagt: MCL36 über Saison "nicht so gut"

"Generell sind wir im Vergleich zur letzten Saison nicht so konkurrenzfähig", fügt er hinzu. "Auch alle anderen haben einige gute Schritte nach vorne gemacht, wie zum Beispiel Alpine. Ich denke, der Wettbewerb ist im Moment einfach hart. Ich sehe, dass Ferrari auch weit vor uns ist. Es sind also zwei zusätzliche Autos, die man aus dem Weg räumen muss, wenn man wieder auf dem Podium stehen will."

"Wir werden trotzdem versuchen, unser Bestes zu geben, und wir gehen auch nicht mit dem Gedanken in ein Rennen, dass wir die Ergebnisse aus dem vergangenen Jahr wiederholen sollten. Ich persönlich denke, dass es in Zandvoort dieses Jahr viel besser für uns war als vergangenes Jahr. Einige Dinge sind also definitiv besser."

"Aber ich meine, es ist offensichtlich. Wir haben nicht so viele Podiumsplätze und gute Qualifyings wie im letzten Jahr erreicht. Und das liegt einfach daran, dass das Auto als Ganzes über die Saison hinweg nicht so gut war."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.