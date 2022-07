Norris mit P4 leicht enttäuscht: Dachte, wir hätten eine Chance gegen Mercedes

Audio-Player laden

Das McLaren-Team konnte den starken Eindruck vom Freitag auch im Qualifying bestätigen. Lando Norris fuhr die viertschnellste Zeit, während sich sein Teamkollege Daniel Ricciardo mit dem neunten Platz zufriedengeben muss.

"Es war eine sehr gute Runde, aber keine ganz perfekte", sagt Norris. "Ich hatte in Kurve fünf einen großen Quersteher, aber selbst, wenn ich die Runde perfekt getroffen hätte, wäre ich keine Position nach vorne gekommen."

Nach dem Freitag hätte der Brite allerdings nicht gerechnet, dass er sich dabei von Mercedes-Pilot George Russell schlagen lassen muss: "George war eine Überraschung, gerade weil sie gestern und letzte Woche im Qualifying schlecht waren. Nach dem gestrigen Tag hätte ich gedacht, dass wir gegen sie eine Chance haben, aber sie haben ihre normale Pace gefunden."

Norris erwartet "hartes" Rennen: Red Bulls und Hamilton schneller

"Aber generell war es gut und ich bin mit meiner Runde zufrieden", analysiert Norris. Nach dem Frankreich-Grand-Prix übte der McLaren-Pilot scharfe Kritik, dass der MCL36 nur über eine schnelle Runde gut funktioniere, dafür aber im Rennen nicht konkurrenzfähig ist.

Mit der Überholproblematik in Ungarn sollte dies am Sonntag jedoch ein geringeres Problem sein. Zudem war die Rennsimulation der McLarens im zweiten Freien Training sehr stark. "Hoffentlich wird morgen nicht so viel passieren", hofft Norris.

"Nach vorne sollte es keine Chance geben, weil jeder, der vor mir steht, schneller ist. Von hinten kommen aber Verstappen, Perez und Lewis [Hamilton], die um einiges schneller sein sollten. Deswegen könnte es ein hartes Rennen werden."

Ricciardo trotz P9: "Habe mich im Auto wohler gefühlt"

"Daniel hinter mir wird sich aber gut verteidigen, sodass wir eine gute Chance haben sollten", so Norris. Für seinen Teamkollegen sollte die Fahrt in die Punkte mit den von hinten kommenden Red-Bull-Piloten schwieriger werden.

"Ich habe mich definitiv etwas besser mit dem Auto gefühlt", sagt Ricciardo nach dem Qualifying. "Mit dem Q3 war ich aber nicht zufrieden. Ich versuche immer noch, endlich eine komplette Runde zusammenzubekommen, aber Q1 und Q2 waren nicht so schlecht."

