Norris möchte Fehler im Qualifying vermeiden: "Alles getan, was ich kann"

Lando Norris fuhr im vergangenen Jahr die beste Saison seiner Formel-1-Karriere. Besonders am Samstag sieht der McLaren-Pilot aber noch Defizite, an denen er über den Winter gearbeitet hat. "Manchmal ist es schwierig, verschiedene Dinge zu verbessern, bis man tatsächlich im Auto sitzt, aber ich würde sagen, dass ich alles getan habe, was ich kann, auch wenn es nur mentale Dinge sind", verrät Norris.

"Ich versuche, an jedem Bereich zu arbeiten, den ich verbessern kann", zeigt sich der 24-Jährige zielstrebig. Die vergangene Saison beendete Norris mit sieben Podestplätzen auf dem sechsten Platz der Fahrerwertung, nur einen Punkt hinter Fernando Alonso und Charles Leclerc.

Das hätte möglicherweise besser sein können, wenn er im Qualifying weniger Fehler gemacht hätte. In Abu Dhabi, Katar und Brasilien patzte der McLaren-Pilot im dritten und letzten Teil der Qualifikation. In Mexiko schied Norris bereits in Q1 aus, weil seine Rundenzeit wegen des Überfahrens der Streckenbegrenzung gestrichen wurde.

"Ich mache im Moment einfach so viele Fehler an einem Samstag", sagte der Brite nach dem letzten Qualifying des Jahres in Abu Dhabi. "Ja, das ist frustrierend, weil ich am Samstag einfach einen Sch***job mache." Deshalb nutzte er die Winterpause, um seine Fehler im Simulator zu analysieren und zu verbessern.

"Es gab bereits verschiedene Dinge, sowohl in Bezug auf meine Fahrweise als auch darauf, wie ich daran arbeite, die Leistung herauszuholen, diese Eigenschaften zu verstehen und sie dann bereits im Simulator auf die Probe zu stellen und zu versuchen, sie zu verbessern", verrät Norris im Rahmen der Präsentation des MCL38.

Fehler werden künftig härter bestraft

Ob das wirklich nützlich war, muss sich allerdings erst zeigen: "Es ist immer eine andere Erfahrung, bis man wieder im Auto sitzt und in diesem Moment wieder unter Druck steht", weiß Norris. "Daher ist es schwer, vor dem ersten Qualifying der Saison zu wissen, wie gut diese Dinge funktionieren und was man in diesen Bereichen noch verbessern muss."

Hinzu kommt, dass das Feld in diesem Jahr noch dichter zusammenrückt, glaubt der McLaren-Pilot. "Je länger man sich mit dem Reglement beschäftigt, desto enger wird es, das sehen wir normalerweise", vermutet Norris. Und auch, wenn das Vorjahr von Max Verstappen dominiert wurde, lag das Feld in der vergangenen Saison besonders dicht zusammen. Das könnte sich in diesem Jahr noch verstärken.

"Ich bin mir sicher, dass wir ein paar Jahre mit sehr engen Rennen vor uns haben werden", so Norris. "Wenn man keine perfekte Runde hinbekommt oder etwas nicht genau richtig macht, konnte man in der Vergangenheit manchmal damit durchkommen, aber ich denke, dass man damit immer weniger davonkommen wird. Das erfordert weniger Fehler, mehr harte Arbeit sowie Lernen und Perfektion, um konstante Ergebnisse zu erzielen."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.