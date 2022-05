Norris nach Mandelentzündung in Monaco noch nicht bei 100 Prozent

Audio-Player laden

Lando Norris ist nach seiner Mandelentzündung, die ihm beim Grand Prix von Spanien zu schaffen machte, noch nicht bei 100 Prozent, aber McLaren macht sich keine Sorgen um seine Fitness für das Formel-1-Rennwochenende in Monaco.

Norris hatte sich aufgrund der Erkrankung schon vor dem Rennen in Barcelona bei extremer Hitze schon in der Startaufstellung sichtlich schwer getan und gab während des Rennens nur wenige Funksprüche ab. Nach der Zielflagge wurde er von seinen medialen Pflichten entbunden, um sich zu erholen.

Für die Pressekonferenz am Freitag in Monaco erteilte die FIA Norris eine Ausnahmegenehmigung, sodass er sich mit McLaren voll und ganz darauf konzentrieren konnte, zu Beginn des Trainings in bestmöglicher Form zu sein. Den Tag beendete Norris als Fünftschnellster, nur hinter den Autos von Ferrari und Red Bull.

Norris hatte "maximale Zeit zur Erholung"

McLaren-Teamchef Andreas Seidl verrät, dass das Team hart gearbeitet habe, um sicherzustellen, dass Norris für Monaco so fit wie möglich sei. Obwohl er noch Probleme habe, gehe man davon aus, dass er für den Rest des Rennwochenendes fit sein werde.

"Nach dem Rennen in Barcelona war es das Wichtigste, dass wir ihm als Team maximale Zeit zur Erholung gaben, was wir auch taten", kommentiert Seidl Norris' Zustand am Freitag.

"Er hatte große Unterstützung von unserem Teamarzt und von seinem Team, auch von seinem persönlichen Trainer, um sicherzustellen, dass er heute beim Verlassen der Garage für das erste Training wieder bei voller Energie ist. Genauso ist es passiert."

"Er ist wahrscheinlich noch nicht bei 100 Prozent", räumt Seidl ein, "aber es geht ihm schon viel besser. Ich erwarte jetzt keine weiteren Probleme für den Rest des Wochenendes."

"Wir haben verschiedene Vereinbarungen. Sagen wir für den Fall, dass Lando nicht ganz fit gewesen wäre, dann ja, dann hätten wir einen Reservefahrer bereit gehabt", so Seidl.

Seidl nach ersten Training zufrieden, aber ...

Mit dem ersten Training in Monaco zeigte sich der Teamchef zufrieden. Norris belegte Rang fünf, Teamkollege Daniel Ricciardo nur eine Zehntelsekunde dahinter Platz sieben. Seidl sprach von "einer unserer besten freien Trainingseinheiten in diesem Jahr"und berichtete von gutem Feedback beider McLaren-Fahrer.

"Beide Autos funktionierten gut, beide Fahrer fühlten sich relativ wohl im Auto", so der Teamchef. "Wir hatten keine Probleme. Das ist es, worauf wir hoffen, wenn wir in dieses besondere Wochenende hier in Monaco gehen. Es ist auch sehr wichtig, dass alles in einem Stück geblieben ist, angesichts der Ersatzteilsituation."

Das sollte sich am Nachmittag allerdings ändern, denn Ricciardo crashte in der Schwimmbad-Schikane und konnte danach nicht noch einmal ausrücken, blieb deshalb ohne Rundenzeit. Norris bestätigte wiederum seine Pace und wurde erneut Fünfter.

