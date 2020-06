Norris: Ricciardo-Wechsel "keine Überraschung", Sainz-Abgang schon

Lando Norris bekommt 2021 einen neuen Teamkollegen bei McLaren. Daniel Ricciardo kommt von Renault und ersetzt Carlos Sainz, der 2019 gemeinsam mit dem damaligen Rookie Norris zu McLaren gekommen war. Im Gespräch mit 'Motorsport-Total.com' verrät der Brite, dass er den Abgang von Sainz in Richtung Ferrari nicht erwartet hatte.

"Es war ein kleiner Schock, weil niemand erwartet hatte, dass Seb das tun und nicht bei Ferrari verlängern würde", so Norris. Sebastian Vettel hatte mit seinem Abschied von Ferrari die Wechselrochade ausgelöst. Nachdem bekannt wurde, dass Vettel die Scuderia Ende 2020 verlassen würde, "wusste man, dass etwas passieren würde", berichtet Norris.

Niemand habe damit gerechnet, dass Vettel seinen Vertrag nicht verlängern würde. "Irgendeine Überraschung würde passieren, und Carlos hat die Chance ergriffen und sich den Platz geschnappt", so Norris, der betont sich für seinen Noch-Teamkollegen zu freuen. Der Wechsel von Ricciardo zu McLaren sie anschließend dagegen "keine Überraschung" mehr gewesen.

"Es war keine so große Überraschung, dass Daniel zu McLaren kommt. Ich denke, die größere Überraschung war, dass Carlos McLaren verlässt und zu Ferrari wechselt und Vettel Ferrari verlässt", stellt Norris klar und ergänzt: "Ich wusste, dass McLaren ihn bereits vor der Saison 2019 wollte. Ich wusste, dass er auf dem Radar war."

Bereits vor zwei Jahren hatte das Team aus Woking Interesse an Ricciardo, doch der Australier entschied sich damals für Renault. "Nachdem McLaren im vergangenen Jahr besser abgeschnitten hat als Renault, hat er seine Meinung vielleicht geändert", grübelt Norris. McLaren beendete die Saison 2019 als WM-Vierter, Renault wurde Fünfter.

Auf seinen neuen Teamkollegen freut sich Norris bereits. "Er hat die Erfahrung, bereits Rennen gewonnen zu haben. Das ist bei Carlos nicht so, auch wenn er ein extrem guter Fahrer ist", erinnert er. Mit Red Bull stand Ricciardo zwischen 2014 und 2018 insgesamt siebenmal auf der obersten Stufe des Treppchens.

Norris ist sich sicher, dass er eine Menge vom erfahrenen Australier lernen kann, der 2020 bereits in seine zehnte Formel-1-Saison geht. Das gelte auch für das gesamte McLaren-Team. "Er kann auch dem Team eine Menge bieten und dem Team dabei helfen, sich zu verbessern", so Norris, der an Ricciardos fünf Jahre beim Topteam Red Bull erinnert.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.