Norris: Risiko der Schlüssel zum Erfolg, nicht das McLaren-Update

Audio-Player laden

Laut Lando Norris war die Risikobereitschaft in der abtrocknenden Q3-Session der Schlüssel zum sechsten Platz beim Qualifying zum Formel-1-Rennen in Singapur, nicht die verbesserte Leistung seines McLaren. Dennoch funktioniere das große Update sehr gut, auch wenn er nie erwartet hatte, dass es eine dramatisch bessere Rundenzeit bringen würde.

Norris hatte im nassen Qualifying auf Intermediates zu kämpfen und schaffte es als 15. geradeso in den zweiten Qualifying-Abschnitt, wo er als Neunter den Cut ebenfalls nur knapp schaffte. Im letzten Teil des Qualifyings fand er jedoch auf Slicks einen guten Speed.

"Als die Strecke in Q1 abtrocknete, hat sich die Balance zu sehr von der Strecke entfernt", sagt er. "Wenn wir zu Beginn von Q1 oder Q2 auf einem neuen Reifen unterwegs waren, dann lief es gut. Aber auch als es allgemein trockener wurde, auf dem Intermediate-Reifen, hatte ich das Gefühl, dass wir ein wenig wegdrifteten, oder die Leute konnten einfach ein bisschen mehr Rundenzeit herausholen als wir."

Am wichtigsten sei es aber gewesen, in Q3 auf die Slicks zu gehen: "Es kommt weniger auf die Balance des Autos an als auf das Risiko, das man eingehen kann", sagt er. "Also ja, es hängt mehr davon ab, wer ein größeres Risiko eingehen kann und wer es sich leisten kann."

"Ich denke, jeder kann es sich leisten, Risiken einzugehen, aber wer findet die Balance im Limit in den zwei, drei, vier Runden, die wir am Ende hatten, am schnellsten? Dabei kommt es weniger auf die Balance des Autos an, sondern mehr auf die Fahrer", so Norris.

Viele Rückspiegel-Blicka am Sonntag

Der Brite räumt ein, dass es für ihn schwierig werden könnte, den sechsten Platz im Rennen am Sonntag zu halten, egal wie die Bedingungen sind: "Ich hoffe irgendwie auf ein trockenes Rennen. Und ich bete dafür, dass es das schwierigste Rennen aller Zeiten in der Formel 1 wird, was das Überholen angeht."

"Ich habe das Gefühl, dass in meinen Spiegeln eine Menge Autos sein werden! Es macht mir nichts aus, aber ich habe ein bisschen mehr Vertrauen in ein gutes Ergebnis, wenn es trocken ist, als wenn es nass ist", sagt er.

Was das Upgrade-Paket angeht, so habe es sehr gut funktioniert. Teamkollege Daniel Ricciardo war ohne das Upgrade bereits in Q1 ausgeschieden: "Von meiner Seite aus gibt es nicht allzu viele Unterschiede, was eine gute Sache ist. Soweit ich weiß, hat es gut zusammengepasst, und die Dinge haben sich so entwickelt, wie sie sollten."

"Ich hoffe, wir haben am Freitag deutlich gemacht, dass es nicht etwas ist, das wir hierher bringen und einfach eine halbe oder eine Sekunde schneller fahren werden. Das ist es nicht", meint er weiter. "Aber es gibt uns mehr Hoffnung für die Zukunft, einige dieser Schritte weiter nach vorne zu machen. Unterschiede? Einige Dinge finde ich positiv und gut, und an anderen müssen wir noch arbeiten."

Key über Update: Warten auf Japan

Technikchef James Key will mit einer Analyse abwarten, bis man mit dem neuen Paket auf einer traditionelleren Strecke wie Japan war, wo auch Ricciardo vom Upgrade profitieren soll: "Die Bedingungen hier waren so wechselhaft, dass es nicht möglich war, alles zu testen", sagte er.

"Aber was wir gestern im Trockenen feststellen konnten, ist, dass im Großen und Ganzen alles übereinstimmt. Es gibt keine Probleme, das ist gut", so Key. "Es ist eine ziemlich große Veränderung in bestimmten Bereichen, ein bisschen experimentell in einigen Fällen."

"Aber es hat getan, was es tun sollte, und das ist gut. Und ich denke, das gute Ergebnis im Quali zeigt, dass wir nichts Seltsames gemacht haben", sagt er weiter.

Aber: "Wir müssen uns mehr klassische Strecken ansehen. Wir haben Suzuka vor uns, wo es ein bisschen besser ist. Wir werden ein bisschen mehr darüber lernen - unter Umständen, die nicht ganz so extrem sind wie an diesem Wochenende, sowohl was das Wetter als auch die Beschaffenheit der Strecke angeht."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.